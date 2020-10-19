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لا للتحرش.. وزارة الشباب تدرب السيدات على الدفاع عن النفس

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 12:12 م
وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي
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فرح علاء الخولي
عرض برنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر 2"، تقرير عن اطلاق وزارة الشباب والرياضة حملة لا للتحرش ويتم فيها تدريب السيدات على مهارات الدفاع عن النفس.

قام مسئولى وزارة الشباب والرياضة بعرض فيديو تسجيل عن ظاهرة التحرش وكيفية التصدى لها وذلك خلال المبادرة التى تقام برعاية وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكيك بوكسينج بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للسكان والتى يتم تدشينها وانطلاقها اليوم بحضور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وعدد من قيادات الوزارة بالاضافة الى مسئولى اتحاد الكيك بوكسينج وكذلك ممثلى صندوق الامم المتحدة للسكان.

وتعقد وزارة الشباب والرياضة مؤتمرات لتدشين وانطلاق حملة لا للتحرش على مستوى انحاء الجمهورية برعاية وزارة الشباب والرياضة و إنجاز الكيك بوكسينج بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للسكان نفذت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة مبادرة "اكتسب مهاراتك" وذلك بإدارة شباب أبو حمص بمركز شباب الصالحية (على مدار يومى الخميس والجمعة 15 و16 أكتوبر الجارى) ومركز شباب كوم القناطر الجمعة 16 أكتوبر الجارى.
 
وشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مراسم تسليم جوائز بطولة مصر الدولية للإسكواش حيث فاز اللاعب على فرج بلقب البطولة في منافسات الرجال، وحصلت اللاعبة نور الشربيني على لقب البطولة في منافسات السيدات، وذلك ضمن فعاليات البطولة التي استضافتها مصر في الفترة 10-17 أكتوبر الجاري بالملعب الزجاجي بسفح الأهرامات بمشاركة 96 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم.
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