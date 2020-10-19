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فى ذكرى ميلاده.. موسيقار الأزمان فريد الأطرش تعلم العود على يد والدته

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 01:51 م
فريد الأطرش
فريد الأطرش
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البهي عمرو
خصص برنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية أسماء يوسف، فقرة غنائية خاصة وذلك فى ذكرى مولد الراحل فريد الأطرش، وكشفت أسماء أن اليوم هي الذكري الـ 110 لـ ملك العود فريد الأطرش.

وقالت أسماء أن هذه الفقرة ستكون مخصصة لـ الغناء و الموسيقي، وتم استضافة المطربة الشابة سارة فهمى و الدكتور محمد أبو زيد عازف العود وأستاذ التربية الموسيقية.

وقامت سارة بغناء أغنية يا جمال الورد، لـ  اسمهان شقيقة فريد الأطرش، وألحان فريد، وكشفت أن اسمهان مدرسة غنائية و الجميع يتعلم منها حتى اليوم.

وفى نفس السياق قال محمد أبو زيد عازف العود، إنه يعزف منذ أكثر من 20 عامًا، وفريد الأطرش هو موسيقار الأزمان فى العود.

وأكد أن فريد الأطرش تعلم العود على يد والدته، وبعد ذلك قام بتطوير نفسه حتى وصل لما وصل له.

 تحل اليوم الاثنين ذكري ميلاد الفنان الرحل فريد الأطرش الذى ولد في 19 أكتوبر 1910، بـ بلدة القريا بجبل الدروز جنوب سوريا، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1974، بالعاصمة اللبنانية بيروت عن عمر يناهز 64 عاما.

وهب فريد الأطرش حياته للفن ولم يفكر في الحب والزواج ولكن وفقا لما نشر بمجلة "الموعد" اللبنانية، فإن سلوى حلاق استطاعت تغيير رأي فريد الأطرش في الحب والزواج قبل وفاته بأشهر، وشجعته على هجر حياة العزوبية، وتحدث عن علاقته بها بالتفصيل خلال الحوار القديم  موضحا أن معرفته بها قديمة، وكان قد التقى بها قبل سنوات من إعلان خطبتهما في لبنان، ونشأت بينهما علاقة صداقة، وكلما مر وقت ازدادت علاقتهما وصداقتهما حتى تحولت الصداقة إلى حب.

وقد استغرق فترة لدراسة الوضع ومعرفة احتمالية تأقلمها على حياته كفنان ذي وضع اجتماعي مختلف، وأوضح خلال حديثه أنه خلال فترة حبهما اجتازا معا كل الصعاب، وكان منها موقف رواه فريد الأطرش وهو أنه كان قد مر بفترة صحية صعبة توقف خلالها عن ممارسة أي نشاط.
وبعد هذا المرض رأى فريد أنه لم يعد قادرا على الحياة بمفرده وبحاجة لمن يشاركه وحدته، وكانت سلوى هي أول من خطرت بباله للزواج بها، خاصة أنها لم تتركه خلال محنته المرضية، وتقدم لخطبتها وخلال هذه الفترة فهم كل منهم ظروف الآخر رغم بُعد سلوى عنه فهي كانت من مدينة صيدا.

نوبات مرض فريد المتتالية كانت سببا في تأجيل موعد الزفاف، خاصة أنه بعد الخطوبة بفترة كان يستعد للسفر إلى لندن لدخول مستشفى للفحص الطبي والراحة التامة كأوامر الطبيب، فقد تعرض للإصابة بنوبات قلبية خطيرة على فترات متفاوتة، وكان قد عاهد خطيبته على تحديد موعد الزفاف بعد الشفاء التام.

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