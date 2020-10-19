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حوادث

من سوهاج لإسكندرية... التفاصيل الكاملة لخطف طفل وطلب فدية 3 ملايين جنيه لإطلاق سراحه

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 01:31 م
التفاصيل الكاملة
التفاصيل الكاملة لخطف طفل
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أنغام الجنايني

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة طما بسوهاج من ضبط 5 أشخاص اختطفوا طفلا وطالبوا أهليته بمبلغ مالي على سبيل الفدية قدرها 3 ملايين جنيه.

وبدأت أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء عبدالحميد ابو موسى، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغًا من مأمور مركز شرطة طما يُفيد بورود بلاغ من أحد المواطنين مُقيم بدائرة المركز بغياب طفله 9 سنوات، وتلقي جده لوالده اتصال هاتفي من مجهول أبلغه خلاله بتواجد حفيده معه وطلبه مبلغ 3 ملايين جنيه لإطلاق سراحه.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتوصلت تحريات فرق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص أحدهم نجل عم والد الطفل، ولثلاثة منهم معلومات جنائية، جميعهم مُقيمين بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية.

وعقب تقنين الإجراءات وباستئذان النيابة العامة تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومديريتي أمن "المنوفية – الإسكندرية" أسفرت عن ضبطهم وتحرير الطفل المُختطف من مكان احتجازه بشقة مستأجرة بدائرة قسم الدخيلة بالإسكندرية.

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم للواقعة وقرر المتهم "نجل عم والد الطفل المختطف" وعلمه بثراءه عقد العزم على إختطافه بدافع التحصل على مبلغ الفدية فإستعان بباقي المتهمين لتنفيذ مُخططه الإجرامي.

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وأضاف باستدراج شقيقه أحد المُتهمين للطفل من أمام مسكنه بالقرية المُشار إليها بزعم شراء بعض الحلوى له ثم تقابل معه ومتهمان آخران بأحد المقاهي بذات القرية عقب ذلك وتوجهوا بالطفل المُختطف إلى إحدى قرى مركز شرطة السادات بالمنوفية.

وعقب اتصالهم بجد الطفل لوالده، إصطحبوا الطفل إلى محافظة الإسكندرية وإحتجزوه بالشقة محل الضبط، وذلك خشية لمعرفة مكانهم الأول عقب اتصالهم بأهلية الطفل.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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