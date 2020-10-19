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اقتصاد

انتعاش البورصات الأوروبية بدعم بيانات صينية إيجابية

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 01:43 م
الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية
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أ ش أ
 استهلت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملات أولى جلسات اليوم الاثنين، على ارتفاع جماعي مدعوما ببيانات صينية إيجابية أظهرت نمو الاقتصاد الصيني خلال الربع الثالث من العام الجاري، ليواصل ثاني أكبر الاقتصادات العالمية تعافيه من أضرار أزمة تفشي جائحة فيروس كورونا.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر"يورو ستوكس" الأوسع نطاقا بنسبة 0.50% مسجلا 369 نقطة، كما ارتفع مؤشر"كاك" الفرنسي بنسبة 0.82% عند مستوى 4976 نقطة، كما سجل مؤشر" داكس" الألماني بنسبة 0.25% إلى 12939 نقطة.

ويتابع المستثمرون عن كثب تطورات المحادثات الجارية بشأن الحزمة التحفيزية الإضافية لدعم الاقتصاد الأمريكي، حيث حددت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي مهلة أقصاها يومين من أجل توصل البيت الأبيض لاتفاق مع الديمقراطيين بشأن الحزمة المقترحة قبيل انعقاد انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وأعربت المسئولة الأمريكية عن أملها بشأن قرب التوصل لاتفاق بخصوص هذا الشأن بعد محادثات عقدتها مع وزير الخزانة ستيفن منوشين.
ونقل موقع (ماركت ووتش) عن جيفيري هالي، كبير محللي الأسواق قوله: "تشعر الأسواق بارتياح حاليا من أن الجانبين - البيت الأبيض والكونجرس - يواصلان محادثاتهما بشأن الحزمة التحفيزية غير عابئة باحتمالات معارضة الجمهوريين لتلك الحزمة".
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