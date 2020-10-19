إعلانات الكترونية وهمية.. ضبط عاطلين ينصبان على المواطنين بزعم بيع هواتف بأسعار رخيصة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين لقيامهما بالنصب والإحتيال على المواطنين وإيهامهم ببيع هواتف محمولة بأسعار زهيدة عبر شبكة الإنترنت.





تبلغ لإدارة شرطة الإتصالات بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة بإتفاقه مع مجهول على شراء هاتف محمول عبر أحد مواقع التسوق الإلكترونى والتحدث معه هاتفيًا وتحويل مبلغ (5 آلاف جنيه) له، إلا أنه قام عقب ذلك بغلق هواتفه وعدم إرسال الهاتف المحمول المتفق عليه.





توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالإدارة عن تحديد مرتكبى الواقعة (عاطلَين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة قسم شرطة دمنهور بالبحيرة).





عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما.. وبحوزتهما (3 هواتف محمولة- دفتر إيصالات "بإسم شركة للشحن"- أكلاشيه خاص بذات الشركة "مُقلد" – مبلغ مالى "من متحصلات الواقعة").





بمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين من خلال نشر إعلانات بموقع التسوق المشار إليه لبيع هواتف محمولة بأسعار أقل من المتداولة بالأسواق وإيهام المجنى عليهم بشحنها إليهم مستخدمين دفتر الإيصالات والأكلاشيه المضبوطين بحوزتهما وصرف المبالغ المحولة إليهما من خلال أحد التطبيقات، وأضافا بقيامهما بإرتكاب عدد (12) واقعةأُخرى بذات الأسلوب وتحصلهما من المجنى عليهم فى تلك الوقائع على مبالغ مالية بلغت حوالى 90 ألف جنيه.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



