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محافظات

استخراج 12 ألف رخصة تشغيل لمشروعات ممولة من جهاز تنمية المشروعات الصغير والمتوسطة

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 01:30 م
صدى البلد
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إبراهيم جادالله

أعلن نادر عبد الظاهر، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغير والمتوسطة بالبحر الأحمر، أن وحدة الشباك الواحد بفرع الجهاز بالبحر الأحمر استخرجت 12 ألف وحدة تشغيل لمشروعات ممولة من الجهاز بينها المؤقتة والدائمة.

 

وقال مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبحر الأحمر، فى تصريحات صحفية، الاثنين، إنه تم استخراج 6 آلاف و161 رخصة مؤقتة، و5 آلاف و730 رخصة دائمة، وذلك منذ عام 2009 حتى 2020.

 

وكان نادر عبد الظاهر، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر، أكد أن الجهاز مول خلال 6 سنوات 14 ألفا و188 مشروعا، بنطاق مدن محافظة البحر الأحمر، لمساعدة الشباب على توفير فرص عمل وتشجيع الاستثمار.

 

وأضاف مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر بالبحر الأحمر،أن إجمالى القروض التى تم تمويل تلك المشروعات بها وصلت إلى 533 مليون جنيه مصرى .

 

وكانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أعلنت عن إتاحة كراسات شروط 1657 وحدة صناعية بدءا من اليوم الثلاثاء وحتى 2 نوفمبر 2020 فى 7 محافظات، ضمن مبادرة إنشاء مجمعات صناعية متطورة متكاملة بمحافظات الإسكندرية، والبحر الأحمر، والغربية، وبنى سويف، والمنيا، وسوهاج، والأقصر، على أن يتم سحب كراسة الشروط من مقرات الهيئة العامة للتنمية الصناعية أو أفرع جهاز تنمية المشروعات بالمحافظات.

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