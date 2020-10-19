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محافظات

استمرار تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء في القصير

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 01:49 م
صدى البلد
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إبراهيم جادالله

أكد اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير بمحافظة البحر الاحمر ، اليوم الإثنين، استمرار تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، مشيرا إلى أن إجمالي طلبات التصالح المقدمة بلغت ١٢٦ طلبًا ، وذلك فى فى إطار توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بالتيسير على المواطنين فى التقديم بطلبات التصالح وإنجاز كافة الخدمات وتكثيف العمل خلال العطلات.

ووجه رئيس مدينة القصير رئيس المركز التكنولوجي والعاملين به، إلى تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لمساعدة المواطنين في إنهاء الإجراءات فى وقت قياسي ودون أي أعباء، وذلك بجانب الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل قاعة المركز وتطبيق التباعد بين المواطنين وإرتداء الكمامة، وتوفير مقاعد زيادة وأماكن مفتوحة كإستراحات للإنتظار في حالة الإزدحام داخل المركز.

وناشد رئيس المدينة المخالفين بسرعة التقدم بطلبات التصالح قبل انتهاء الموعد المحدد، مؤكدا أنه سيتم تطبيق كافة القرارات المنظمة لذلك فى هذا الشأن.

كان رئيس مجلس الوزراء ، أشار إلى أن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين في التصالح، لتصحيح أوضاعهم فى مخالفات البناء، وفقا للقانون، ، معلنا مد مهلة التقديم بطلبات التصالح حتى نهاية أكتوبر المقبل .

استمرار تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء في القصير
استمرار تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء في القصير
استمرار تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء في القصير
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