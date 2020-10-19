الدلتا التكنولوجية : تخصيص أماكن للعزل بمستشفيات الجامعة

قال الدكتور علوي الخولي رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية بالمنوفية إنه يوجد تواصل وتنسيق مع العديد من المستشفيات بالمحافظة وكذلك وكيل وزارة الصحة لدعم الجامعة بكافة الامكانيات الصحية عند وجود حالات اشتباه وغيرها من الحالات الطارئة ، كما أن الجامعة بها إدارة طبية تسخر كافة إمكانياتها لخدمة الطلاب .

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واضاف "الخولي" في تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أنه لايوجد أي حالات اشتباه بالاصابة بفيروس كورونا ، كما يوجد أماكن مخصصة للعزل بالمستشفيات التابعة لجامعة المنوفية في حالات الاشتباه أو الاصابة ، موضحا أن الجامعة فعلت نظام التعليم الهجين لتقيل أعداد الطلاب ومنع التكدسات في قاعات الحضور ، حيث يحضر الطلاب في مقر الجامعة وفقا للايام المقررة للحضور وباقي الايام يكون التعليم (اونلاين) من خلال طرح المقررات والبرامج الدراسية على المنصات الالكترونية للجامعة ، مشيرا إلى توافر كافة الامكانيات التكنولوجية للطلاب .

وكان رئيس الجامعة التكنولوجية قد أعن تفعيل برنامج جديد في مجال (تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة) وسيتم تفعيله هذا العام بشعبتيه (الطاقة الشمسة - طاقة الرياح) وأشار إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع اليابان وجامعة ميونخ للاشتراك في البرامج الدراسية بالعام القادم.