علشان ما تغرقش .. تعرف كيف استعدت المحافظات لمواجهة السيول المحتملة

طقس غير مستقر وسقوط امطار .. هكذا أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية ، أن البلاد ستشهد خلال الأيام المقبلة حالة من عدم الإستقرار في الأحوال الجوية، إذ من المتوقع سقوط الأمطار بدءًا من الغد الثلاثاء الموافق ٢٠ اكتوبر حتي يوم ٢٥ من أكتوبر الجاري.

فيما اعلنت محافظات الجمهورية ، حالة الاستنفار القصوى لمواجهة الامطار ومنع التراكمات لتحقيق سيولة مرورية في شوارعها.

ففي مطروح ، وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، برفع درجة الاستعداد بمدن ومراكز المحافظة، لمواجهة حالة عدم الاستقرار المتوقعة فى الأحوال الجوية منتصف الأسبوع الجاري، ، مكلفا رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وشركة الكهرباء والحماية المدنية، والجهات المعنية بضرورة رفع حالة الطوارئ واتخاذ كافة التدابير اللازمة .

وشدد علي ضرورة التأكد من جاهزية كافة الأجهزة المعنية لمواجهة أى حادث طارئ، نتيجة سقوط الأمطار وسوء الأحوال الجوية المتوقعة، مع متابعة تطهير مخرات السيول بالمناطق المختلفة التي تشهد أمطارا غزيرة والأكثر عرضة لخطر السيول والبالغ عددها 86 مخرًا، على مستوى مدن المحافظة، مشددا علي ضرورة وضع خطة لإزالة تجمعات المياه من الطرق السريعة وشوارع المدن وقت سقوط الأمطار أولًا بأول.

وأكد على ضرورة المرور على غرف صرف الأمطار، كل في نطاق مركزه للتأكد من عملها بكفاءة، واستعداد سيارات الكسح المخصصة لشفط المياه، وسيارات الحماية المدنية لسرعة توجيهها، لمكان تجمعات الأمطار حال سقوط أمطار غزيرة، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة .

وفي الإسكندرية ، وجه الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ، الإدارات المختصة بالميناء لرفع درجة الاستعداد واليقظة التامة علي مدار الساعة، للتعامل مع موسم الأمطار والنوات، واتباع التعليمات والإجراءات الصادرة لمجابهة حالات الطقس الرديء .

وقال الربان شاهين، إن التعليمات والاستعدادات والإجراءات التي تم التنبيه والتشديد علي جميع الإدارات باتباعها قبل فصل الشتاء تضمنت متابعة الموقف الجو مائي بصفة دورية من خلال التنبؤات الجوية ( قياس سرعة الرياح وارتفاع الموج والضغط الجوي ) لمدة خمسة أيام مستقبلية، ووضع ضوابط لاتخاذ قرار الغلق بعد اعتماده من السلطة المختصة، وبعد غلق البوغاز يتم رصد الحالة الجوية بصفة دورية كل ساعة علي الأقل، وفتح البوغازحال تحسن الأحوال الجومائية، كما يتم إذاعة الرصدة الجو مائية علي كافة السفن fمناطق الإنتظار والمتراكية داخل الميناء، وتحديد ضوابط تراكي السفن ( تراكي أرصفة – مغادرة – تحركات داخلية ) حسب نوعيات السفن وطبيعة البضائع طبقا للشروط ، والالتزامات المتفق عليها وحالة الجو في حينه، ومتابعة السفن والوحدات البحرية في المسطح المائي والأرصفة والممر الملاحي والإبلاغ الفوري عن أي تحركات غير عادية لمركز العمليات وإدارة الأزمة .



وأضاف الربان شاهين، أنه يتم التنبيه علي السفن المتواجدة بالمخطاف الداخلي والمتراكية بالمخطاف الخارجي بالتأكيد علي تثبيت مخطاف السفينة بطريقة جيدة وآمنه والتأكد من ترك مسافة مناسبة بين السفن وبعضها، وتقديم المعاونة في حال الحاجة لذلك والإبلاغ الفوري لمركز العمليات وإدارة الأزمة عن استقبال أي إشارات استغاثة من أي سفينة.

وتابع : "كما يتم إخطار السفن بتغطية جميع العنابر الخاصة بالسفن للحفاظ علي البضائع من التلف، وكذلك المرور علي شبكات صرف المطر بالطرق والساحات والأرصفة وأسطح المباني للتأكد من صلاحيتها للعمل، وصيانة جميع شنايش وفتحات الصرف الصحي وغرف التفتيش المتواجدة داخل الميناء والتأكد من عملها بكفاءة، ويتم أيضا تجهيز فرق دفع سريع من الفنيين ( صرف صحي – كهرباء – خدمات ) للتعامل الفوري مع أي أعطال أو مواقف طارئة وتجهيز طلمبات الرفع والكشف علي ماكينات السحب وطلمبات السحب النقالة الخاصة بسحب تجمعات المياه، وسيارات الكسح المتواجدة في الميناء والتأكد من صلاحيتها الفنية، وكذلك تجهيز خزانات مياه متنقلة .

وأضاف : "تتضمن التعليمات إيقاف عمليات الشحن والتفريغ ومنع تواجد العاملين بشركات الشحن والتفريغ علي أسطح السفن وأبراج الأوناش حال الطقس الردئ، كما تقوم الإدارة المركزية للخدمات الفنية والبحرية بتجهيز ( لودر – بلدوزر – كلارك – ونش ) وكذا معدات الأنقاض للتحرك الفوري عند الحاجة إليها لإعادة الأمور الي ما كانت عليها، وكذلك تجهيز سيارة سلم الكهرباء الهيدروليكي لاستخدامه في الأغراض المخصصة لها عند الحاجة، كما تقوم إدارة الحماية المدنية برفع حالة الاستعداد حال التنبؤ بوجود طقسردئ، وتتضمن الإستعدادات تأمين محطات الكهرباء بالميناء، وتجهيز أطقم طوارئ وتأهبها لمواجهة المخاطر ، والتنسيق المستمر مع مركز عمليات الميناء والمتابعة المستمرة مع مركز عمليات الهيئة لمعرفة تنبؤات الأرصاد الجوية والمشاركة في أعمال المواجهة .

وأوضح الغندور أنه يوجد 18 نوة علي مدار العام بإجمالي 70 يوم تقريبا، ومن خلال التجربة يتم غلق البوغاز لمدة 30 الي 35 يوم فقط في السنة حسب إحصائيات آخر خمس سنوات، وغلق البوغاز لا يقصد به إغلاق الميناء وإنما يقصد به عدم السماح للسفن بالدخول أو الخروج من والي الميناء، وأثناء غلق البوغاز تتم عمليات الشحن والتفريغ بشكل طبيعي باستثناء البضائع التي تتأثر بالمطر لا يتم تفريغها أثناء المطر الشديد.

كما واصلت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية ، استعداداتها لاستقبال موسم الشتاء، وبدأت في رفع كفاءة شبكة الصرف الصحي على مستوى جميع الأحياء لاستقبال موسم الأمطار، حيث شدد المحافظ اللواء محمد الشريف، شدد على جميع المسئولين ورئيس شركة الصرف الصحي بضرورة مراجعة كل المعدات اللازمة وسيارات شفط المياه ومحطات الرفع والصرف الصحي على مستوى المحافظة وعمل الصيانة اللازمة لها، والتأكد من جاهزيتها واستعدادها لاستقبال موسم الأمطار والنوات الشديدة، مطالبًا بالتنسيق مع الأحياء لمراجعة شنايش الأمطار وتطهيرها، ورفع كل المخلفات الناتجة عن عمليات التطهير منعا لانسدادها مرة أخرى.

وفي الشرقية ، أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، رفع درجة الإستعدادات بالمحافظة لمواجهة موجة عدم الإستقرار في الأحوال الجوية، واحتمالية سقوط حيث تم وضع خطة لإستقبال موسم سقوط الأمطار في فصل الشتاء ومجابهة تقلبات الطقس والسيول المحتملة ، مشددًا علي سرعة الانتهاء من مراجعة مخرات السيول وغرف تصريف مياه الأمطار وتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بالغرفة الرئيسية بالديوان العام للتعامل الفوري مع تلك الأحداث الطارئة.

وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة مع مسئولى الصرف الصحي لتسليك البالوعات وغرف الصرف الصحي، وصولًا إلى محطة الصرف الصحي بكل مركز ومدينة، مشددًا علي ضرورة المرور المستمر لمراجعة أعمده الكهرباء بالمدن والقرى وذلك بالتنسيق مع شركة الكهرباء لتغطية الأعمدة وصيانتها ومراجعه العوازل ووصلات الكهرباء حفاظًا على أرواح المواطنين.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء التنسيق مع مسؤول شركة المياه لتجهيز سيارات شفط المياه استعدادًا لسقوط الأمطار ، مؤكدًا علي ضرورة التنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري للإطمئنان على سلامة الجسور على جميع المصارف.

كما تفقد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، ، اصطفاف معدات وسيارات الشركة بمنطقة حي الاربعين بمحافظة السويس، وذلك للاطمئنان على جاهزيتها لمجابهة نوات موسم الشتاء المتوقع حدوثها، ومراجعة المعدات وسيارات شفط المياه والفاكيوم، والنافوري، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة وذلك للتعامل الفوري والسريع مع أي أزمات قد تحدث.

وقال اللواء عبد الحميد، إن هناك فرق طوارئ من مهندسو ومشرفي وعمال الشركة تم تدريبهم ولأول مره علي أعلي مستوى في محافظات القناة وهم : السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، علي كيفية للتعامل الفور والسريع مع المواقف الطارئة التي قد تحدث من أمطار وسيول أو أي أزمات، لافتا أن شركة مياه الشرب القناة بدأت في وقت مبكر الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة تعتمد على عدة محاور، أبرزها تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي، وتطهير جميع شنايش وبالوعات الأمطار داخل محافظات القناة.

وأضاف أنه تم إجراء تجارب عملية في عدد من المناطق المتوقع ان تشهد تجمعات لمياه الأمطار، بالإضافة إلى تشكيل فرق متخصصة لمراجعة كافة أعمال الصيانة لمعدات وأجهزة الشفط ، مع توفير عدد من الطلمبات الكوبوتا للدفع بها الى المناطق الساخنة، فضلا عن جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق والأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بمحافظات القناة الثلاث وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات للمساهمة والتدخل في تصريف المياه حال سقوط أمطار أو سيول.