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توك شو

شاهد.. وزيرة الهجرة تشرح بالتفصيل عملية التصويت من الخارج

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 01:50 م
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
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ريهام فيكتور
قالت دكتور نبيلة مكرم ، وزيرة الهجرة ، إنه فى يوم 5 أكتوبر أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات القوائم النهائية للمرشحين ومن بعدها تم التسجيل ، ومن ثم يدخل المواطن اليوم  بالرقم السرى أو الكودى الذى تم موافاته  من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات على موقعها .

وأضافت نبيلة مكرم ، خلال حوارها الخاص ببرنامج الان ، المذاع على فضائية اكسترا نيوز ، أن يقوم المواطن بطبع ورقة للقائمة الفردية والأخرى التي يصوت لها ، ومن ثم  يضعهم فى ظرف مغلق ابيض .

وأشارت إلى أنه يتم طبع الإقرار على الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان الأوراق الخاصة بالشخص يتم طباعة صورة الباسبور، صورة بطاقة الرقم القومى ووضعهم فى ظرف واحد بعنوان البعثة الدبلوماسية التابع لها ، المرحلة الأولى اليوم 19 وغدا 20 . 

وتابعت وزيرة الهجرة ، أن المواطنين فى الخارج لا يملكون معرفة كافية بفكرة التسجيل ، وكل من لم يسجل لا يحق له التصويت ونعلمهم أيضا بمرحلة المحافظات ونحاول بقدر الامكان الرد على كافة الاستفسارات.

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