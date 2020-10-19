عميد آداب القاهرة: الكلية استقبلت 4500 طالب فى العام الدراسى الجديد

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وأضاف " شريف " ان هناك اقبال كبير من قبل الطلاب على الكلية فى الايام الاولى من العام الدراسى الجديد ، ولكن الكلية تقوم بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الجديد .





قال الدكتور شريف كامل عميد آداب القاهرة ، أن هناك فريقا من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة تعمل على تجميع المحتوى العلمي أو مضمون المقررات الدراسية للفصل الدراسي الأول.

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‎وذلك على مستوى برامج الليسانس (نظام الفصلين الدراسيين) ، وبرامج الليسانس المتميزة أو الخاصة (وفق الساعات المعتمدة)، وبرامج الدراسات العليا (الدبلومات والماجستير والدكتوراه) ، لتكون جاهزة في حال توقف الدراسة في أي ظرف ويسمح للطلاب بالوصول إليها من خلال اسم المستخدم وكلمة العبور أو المرور الخاصة.

صرح الدكتور شريف كامل ، من خلال صدى البلد ، ان الكلية سعيدة باستقبال الطلاب الجدد بالعام الدراسى الجديد و انه تم استقبال حوالى 4500 طالب .