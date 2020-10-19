كلنا واحد.. الداخلية تطلق مبادرة لسداد المصروفات المدرسية للطلاب بالمناطق الأكثر احتياجًا.. صور

قامت وزارة الداخلية بإطلاق مبادرة لسداد المصروفات المدرسيه للطلاب بالمناطق الأكثر ا حتياجًا على مستوى الجمهورية.





ويأتي ذلك إتساقًا مع سياسة الدولة المصرية الهادفة إلى تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين وحرص وزارة الداخلية على تبنى المبادرات المجتمعية التى تستهدف تخفيف الأعباء عن أبناء الشعب المصرى.



