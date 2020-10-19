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حوادث

كلنا واحد.. الداخلية تطلق مبادرة لسداد المصروفات المدرسية للطلاب بالمناطق الأكثر احتياجًا.. صور

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 01:48 م
الداخلية تطلق مبادرة
الداخلية تطلق مبادرة لسداد الرسوم الدراسية
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مصطفى الرماح
قامت وزارة الداخلية بإطلاق مبادرة لسداد المصروفات المدرسيه للطلاب بالمناطق الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية.

ويأتي ذلك إتساقًا مع سياسة الدولة المصرية الهادفة إلى تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين وحرص وزارة الداخلية على تبنى المبادرات المجتمعية التى تستهدف تخفيف الأعباء عن أبناء الشعب المصرى.

وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين ودعم منظومة الحماية الإجتماعية وفى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية فى أحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والإجتماعية إنطلاقًا من الدور المجتمعى للوزارة الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور  واستمرارا لمبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية ، وبمناسبة بدء العام الدراسى 2020/2021 .

كلنا واحد.. الداخلية تطلق مبادرة لسداد المصروفات المدرسية للطلاب بالمناطق الأكثر احتياجًا.. صور
كلنا واحد.. الداخلية تطلق مبادرة لسداد المصروفات المدرسية للطلاب بالمناطق الأكثر احتياجًا.. صور
كلنا واحد.. الداخلية تطلق مبادرة لسداد المصروفات المدرسية للطلاب بالمناطق الأكثر احتياجًا.. صور
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