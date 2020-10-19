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رياضة

بأوامر طولان.. صفقات قوية فى إنبي خلال الميركاتو الصيفي

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 01:47 م
حلمى طولان
حلمى طولان
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عمرو الحلواني
بدأ مسئولو نادي إنبي فى تنفيذ خطة تدعيم الفريق الأول لكرة القدم بضم مجموعة من الصفقات الجيدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .
ونجح مسئولو نادى إنبي فى حسم ضم محمد سامى مدافع غزل المحلة .

وكذلك الأمر بالنسبة بالنسبة للتونسي زياد بوغطاس لاعب النجم الساحلى والذى تم الدخول فى مفاوضات قوية معه خلال الأيام القليلة الماضية لحسم ضمه .

ويسعى إنبي إلى حسم التعاقد مع زياد بوغطاس فى ظل القناعات التامة بقدراته الفنية وقدرته على إفادة الفريق البترولى خلال الموسم الكروى المقبل نتيجة الخبرات الجيدة التى يمتلكها اللاعب .

كما اقترب إنبي من حسم التعاقد مع محمد حمدان مهاجم المحلة بعد أن أبدى الجهاز الفنى قناعاته التامة بقدرات اللاعب الفنية وقدرته على تدعيم خط الهجوم بشكل قوى ، وأيضا اقترب إسلام صالح لاعب وسط إف سي مصر من الانتقال إلى الفريق البترولى خلال الميركاتو الجاري .

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