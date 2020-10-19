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محافظات

بالتعاون مع وزارة الثقافة.. أول معرض فى المنصورة للكتاب 20 أكتوبر

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 03:03 م
صدى البلد
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همت الحسينى
اعلن الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية فى تصريحات صحفيه له اليوم الاثنين انه فى اطار التعاون والتنسيق القائم مع الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافه فأن هناك استعدادات مكثفة تجرى على قدم وساق لافتتاح معرض المنصورة الاول للكتاب والذى تنظمه وزارة الثقافة بالتعاون مع المحافظة ويستمر في الفترة من 20 حتي 30 اكتوبر الجاري، وذلك فى اطار برنامج الثقافة لنشر معارض الكتاب فى كافة محافظات الجمهورية.

واضاف  محافظ الدقهلية بان المعرض المشار اليه يتم الاعداد لاقامته بحديقة شجرة الدر بالمنصورة مشيرا الى انه تجرى حاليا اعمال النظافة ورفع تراكمات  الاتربه واعدا الخيمه وباكيات العرض للكتب بالمعرض لتبدو لائقه براواد المعرض من ابناء المحافظة وغيرهم من ابناء المحافظات الاخرى ،مؤكدا على متابعته للاعداد المتميز لمكان اقامه  المعرض، واوضح المحافظ ان المعرض من المقرر افتتاحه بعد ظهر غد الثلاثاء بحضور السيده وزيرة الثقافه.

 واضاف ان اقامه وافتتاح المعرض المذكور بالمنصورة يعد حدثا ثقافيا نوعيا ويؤكد عراقة وتاريخ محافظة الدقهلية والتى تعد عاصمه للفكر والثقافة ، كما انها محافظة الاعلام انجبت لمصر والعالم ومازالت تنجب الرواد فى كافه مجالات الادب والفكر والثقافة والفن والعلم والطب والدين والسياسه كان لهم الاثر البالغ فى اثراء الحياة الفكرية فى مصر وخارجها.
بالتعاون مع وزارة الثقافة.. أول معرض فى المنصورة للكتاب 20 أكتوبر
بالتعاون مع وزارة الثقافة.. أول معرض فى المنصورة للكتاب 20 أكتوبر
بالتعاون مع وزارة الثقافة.. أول معرض فى المنصورة للكتاب 20 أكتوبر
بالتعاون مع وزارة الثقافة.. أول معرض فى المنصورة للكتاب 20 أكتوبر
بالتعاون مع وزارة الثقافة.. أول معرض فى المنصورة للكتاب 20 أكتوبر
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