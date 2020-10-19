النائب محمد الكوراني: بدء عمل 4 جامعات دولية بالعاصمة الإدارية إنجاز تاريخى للدولة

أكد النائب محمد الكورانى عضو مجلس النواب أهمية تصريحات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى التى أكد فيها أن حجم المشروعات في مجال التعليم غير مسبوق داخل الدولة المصرية وأن الدولة تستهدف الوصول إلى 14 جامعة أهلية على أرض الوطن خلال السنوات المقبلة وأن القيادة السياسية تمنح التعليم "الأولوية" حاليا رغم انشغالها بالعديد من الملفات الأخرى.





وأشاد " الكورانى " فى بيان له أصدره اليوم بتأكيد الدكتور خالد عبد الغفار بأن الجامعات التكنولوجية تستهدف الاهتمام بالتعليم التدريبى والفنى وأن المدارس التكنولوجية التطبيقية يخرج منها الطالب إلى الجامعات التكنولوجية ونستهدف الوصول إلى 25 جامعة تكنولوجية خلال السنوات المقبلة".





معتبرا تأكيد الوزير بأن هناك 4 جامعات دولية تعمل حاليا فى العاصمة الإدارية الجديدة بأنه إنجاز تاريخى كبير للدولة، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان على حق فى اتخاذ قراره المهم وغير المسبوق فى تاريخ الدولة المصرية فى انشاء العاصمة الإدارية الجديدة التى ستكون واحدة من أهم العواصم على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.