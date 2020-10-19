AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

النائب محمد الكوراني: بدء عمل 4 جامعات دولية بالعاصمة الإدارية إنجاز تاريخى للدولة

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 04:44 م
النائب محمد الكورانى
النائب محمد الكورانى
Advertisements
فريدة محمد
أكد النائب محمد الكورانى عضو مجلس النواب أهمية تصريحات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى التى أكد فيها أن حجم المشروعات في مجال التعليم غير مسبوق داخل الدولة المصرية وأن الدولة تستهدف الوصول إلى 14 جامعة أهلية على أرض الوطن خلال السنوات المقبلة وأن القيادة السياسية تمنح التعليم "الأولوية" حاليا رغم انشغالها بالعديد من الملفات الأخرى.

وأشاد " الكورانى " فى بيان له أصدره اليوم بتأكيد الدكتور خالد عبد الغفار بأن الجامعات التكنولوجية تستهدف الاهتمام بالتعليم التدريبى والفنى وأن المدارس التكنولوجية التطبيقية يخرج منها الطالب إلى الجامعات التكنولوجية ونستهدف الوصول إلى 25 جامعة تكنولوجية خلال السنوات المقبلة".

معتبرا تأكيد الوزير بأن هناك 4 جامعات دولية تعمل حاليا فى العاصمة الإدارية الجديدة بأنه إنجاز تاريخى كبير للدولة، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان على حق فى اتخاذ قراره المهم وغير المسبوق فى تاريخ الدولة المصرية فى انشاء العاصمة الإدارية الجديدة التى ستكون واحدة من أهم العواصم على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم العالي: الجامعات الأهلية مشروع ضخم من إنجازات الرئيس السيسي.. والخريج يملك شهادة تمكنه من العمل بأي مكان في العالم..ومستعدون للتعامل مع أي موجة ثانية لـ كورونا

خالد عبد الغفار: الدولة حققت 45 مشروعا جديدا في مجال التعليم العالي.. فيديو

لأول مرة من أكثر من 100 سنة.. التعليم العالي تكشف آخر تطورات الجامعات بمصر

وزير التعليم العالي يستعرض فيلما تسجيليا عن الجامعات الأهلية الجديدة بمصر

بعد وصول حجم الاستثمار في التعليم لـ 90 مليار جنيه.. ننشر تفاصيل إعداد الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية في مصر الآن

بعد توجيهات الرئيس بتوفير الموارد المالية اللازمة لإنشاء 10 جامعات أهلية جديدة.. التعليم العالي: الجامعات الأهلية توفر جميع البرامج التعليمية الحديثة بالخارج للطلاب داخل مصر

ترشيحاتنا

أسامة بن لادن حي.. إعلامية كويتية تكشف كواليس تمثيلية إعلان وفاة زعيم تنظيم القاعدة

أسطول بحر قزوين الروسي يتصدى لغارة بقنابل جوية.. فيديو

على الانترنت| فتاة وشقيقتها يمارسان الدعارة في الاسكندرية

بعد إشادته بأدائه في مباراة الزمالك والرجاء.. أبو جبل يرد على ميدو

كيف يصل ثواب الصدقة للميت ؟ .. علي جمعة يجيب

الأزمات تحاصر المقاصة.. رحيل جماعي عن الفريق بسبب المستحقات المالية

AdvertisementS

الإنذار المميت| 3 نجوم من الزمالك مهددون بالغياب عن نهائى إفريقيا.. وجدل الشناوى وديانج

عايشة في مصر وبتروج للسياحة.. حكاية راقصة برازيلية قلبت فيسبوك

رد فعل صادم لأمير الرياض بعد تقديم قهوة تركي له.. فيديو

بعد الجدل المثار .. موقف غياب محمد الشناوى عن نهائى إفريقيا بسبب الإنذارات

أبوهم حاول يقتل الرضيع| حمل سِفاح من علاقة بين صبي وشقيقته التوأم

اتجاه في الكاف لاستبعاد أليوم نيانت من نهائيات إفريقيا بعد جدل مباراة الزمالك والرجاء

ارتفاع أعداد المتوفين في حادث بمصنع لحوم شهير بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي

التشكيل الكامل للجهاز الفني الجديد لفريق البنك الأهلي بقيادة محمد يوسف

رسميا.. أحمد فتحي يرحل عن الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

بعد تخلي الأهلى عنه.. محمد إبراهيم يفضل بيراميدز عن العروض العربية

هل حرم نيانت الرجاء من 3 ركلات جزاء أمام الزمالك؟ خبير تحكيم مغربي يحسم الجدل

مدرب الوداد السابق: هذا الثنائي الأقرب للصعود إلى نهائي إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفيروس يضرب أوروبا مجددا.. هل بدأت الموجة الثانية من كورونا في مصر؟

بإطلالة غير تقليدية .. نور اللبنانية تلفت الأنظار بجلسة تصوير جديدة

بمجوهرات ثمينة.. زوجة محمد الشرنوبي تستعرض جمالها على إنستجرام