متنشروش أي حاجة| نصائح لاكتشاف الأخبار الكاذبة على السوشيال وكيفية التعامل معها

كشفت الدكتورة رضوى فتحى، استشارى أسرى وسلوكى، عن نصائح لإكتشاف الأخبار الكاذبة على السوشيال ميديا، قائلة: إن أكبر محرك للمشاعر هى مشاعر الخوف، مشيرة إلى أنها السبب فى تحرك الشخص بطريقة سلبية.





وأضافت "رضوى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حلو الكلام" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن نوعا من أنواع الحروب هو إثارة الخوف، موضحة أن الشخص الذى يعيش بتلك الحالة ينشرها.





وتابعت أنه عند نشر شخص هذا الإحساس سيخلق للأطفال نوعا من عدم القدرة على إتخاذ القرار، أو وجود أى دافع للعمل بشكل إيجابي.





وأكدت أنه عند النظر لأى خبر دارج على السوشيال ميديا رجاء عدم نشره، لافتة إلى أن هناك توجيها مباشرا لنشر الخوف للناس.





وأشارت إلى أن تلك المنشورات لها ضرر أكثر من منفعها، متابعة أنه لا يوجد مؤشر لمعرفة المعلومات الكاذبة من الصحيحة على مواقع التواصل الإجتماعى، ولكن يتم معرفتها عند تكرار نفس المنشور أكثر من مرة.



