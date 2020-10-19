AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

الهيئة العامة للاستعلامات تواصل فضح نظام تميم.. قطر بلا مجتمع مدني والمنظمات غير الحكومية حيلة الدوحة للتدخل فى شؤون الدول الأخري..والحبس ينتظر نشطاء العمل الأهلي

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 03:03 م
صدى البلد
Advertisements
محمد عبد المنعم
محاولة إشهار الجمعيات.. مغامرة مستحيلة تنتهي بالرفض
 التجاهل " مدرسة حكام قطر في الحكم والإدارة تجاه الشعب
الحبس والغرامة لترهيب الراغبين في ممارسة النشاط الأهلي

كشفت دراسة متخصصة للهيئة العامة للإستعلامات أن الجمعيات الاهلية، والمنظمات غير الحكومية يعتبرها النظام القطري أداة  للتدخل في شئون الدول الأخرى عبر تمويل منظمات متطرفة، وجمعيات مشبوهة.

حدث هذا التدخل القطري في العديد من الدول العربية والاسلامية.. بل في أوروبا والغرب عمومًا مستغلًا في ذلك القوانين الموجودة في هذه الدول والتي تستهدف بالأساس تقوية المجتمع المدني ومؤسساته لصالح التنمية والتقدم في هذه المجتمعات كطرف ثالث في معادلة التنمية الشاملة إلى جانب كلًا من القطاع الحكومي العام، والقطاع الخاص.

في المقابل، كبلت السلطة الحاكمة في قطر شعبها بسياج محكم من الضوابط والمحظورات التي جعلت من إنشاء جمعية أهلية أمرًا صعبًا للغاية، ومن ممارستها لعملها دربًا من المستحيل.

لذلك لم تعرف من الجمعيات في قطر سوى "مؤسسة قطر الخيرية" وهي مؤسسة حكومية في حقيقتها وليست أهلية، استخدمها الأمير وحاشيته أداة لنشر الفوضى وتشجيع التطرف في أنحاء العالم حتى أصبح اسمها مرادفًا "للإرهاب".

في هذه الدراسة المتخصصة التي أعدتها الهيئة العامة للاستعلامات تتضح أشكال شتى من القيود التي وضعتها السلطات في قطر لتقييد ومنع العمل الأهلى.

في الوقت الذي تتجه فيه دول العالم إلى تيسير إجراءات تأسيس الجمعيات، و ثبوت الشخصية المعنوية لها بمجرد الأخـطار، إلا أن السلطات في قـطر مازالت تتعسف في ثبوت الشخـصية المعنوية، وتتمسك بعدم ثبوت الشخصية المعنوية إلا بعد موافقة الوزير على طلب التسجيل بعد عرضه على رئيس مجلس الوزراء، وقيام الوزارة بإجراءات الشهر، حيث تنص المادة (8) من قانون رقم 12 لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة على أن " تكون موافقة الوزارة على طلب التسجيل والشهر بقرار يصدره الوزير بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، وتُسجل الجمعية في سجل خاص بالوزارة، يبين فيه على الأخص، أسمها ومقرها وأغراضها ومدتها وسنتها المالية، وأسماء أعضاء اللجنة المؤقتة، وعدد أعضاء مجلس الإدارة، ومن يمثلها قانونًا.

وتتولى الوزارة شهر الجمعية التي يتم تسجيلها بنشر عقد تأسيسها ونظامها الأساسي في الجريدة الرسمية وإصدار شهادة تسجيل موقعه من الوزير.
ويجب تسجيل وشهر أي تعديل في النظام الأساسي للجمعية وفقًا لأحكام هذا القانون".

العودة للوزير ... كعب داير

بعد موافقة الوزير – إذا وافق أصلًا ... وغالبا لاينظر ولا ينظر غالبًا في أي طلب -  تستطيع الوزارة وقف إجراءات الشهر، وبالتالي لا تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية، حيث علق القانون اكتساب الشخصية المعنوية على التسجيل والشهر، ومنح الوزارة المختصة سلطة الشهر، أي يعود اكتساب الجمعية الشخصية الاعتبارية في يد الوزارة مرة أخرى،حيث تنص المادة (9) من القانون على أن " تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بمجرد إتمام عمليتي التسجيل والشهر وفقا لأحكام هذا القانون".

دولة التجاهل..

مثل العديد من القوانين العجيبة في دويلة قطر التي يخضع شعبها لنوع من الحكم انقرض منذ عصور سحيقة، فإن " التجاهل " مدرسة حكام قطر في الحكم والإدارة تجاه الشعب، فقد نص قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أن سلطة الوزارة لاتكتفي برفض طلب المواطنين الراغبين في إنشاء جمعية أهلية، بل جعل القانون عدم الرد بمثابة رفض، أي أن الوزارة لا يلزمها أي أجراء في حالةالرفض إلا أن تتجاهل الطلب ولا ترد عليه، حيث تنص الفقرة الأولي من المادة (7) من هذا القانون على أن " للوزارة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم طلب التسجيل والشهر، ووفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، أن ترفض هذا الطلب بقرار مسبب، أو أن تطلب إدخال ما تراه ضروريًا من تعديلات على النظام الأساسي. ويُعتبر مضي هذه المدة دون رد بمثابة رفض ضمني للطلب المشار إليه".


التظلم إلى الظالم

سمح المشرع القطري للمواطنين الراغبين في تكوين جمعية أهلية بالتظلم من الرفض أو عدم الرد من طلب التسجيل أمام الوزير نفسه الذي أصدر قرار الرفض، حيث تنص الفقرة الثانية من المادة (7) من هذا القانون على أن " وللمؤسسين خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطارهم بقرار الرفض، أو التعديل، أو من تاريخ الرفض الضمني، التظلم إلى الوزير الذي يعرضه، مشفوعًا برأيه، على مجلس الوزراء خلال الثلاثين يومًا التالية. ويكون القرار الصادر من مجلس الوزراء بالبت في التظلم نهائيًا.

الجمعيات عرضة للحل و"الحجر" تبعًا لأهواء السلطة القطرية

على الرغم من أن الجمعية لا تملك الحصول على أي أموال إلا بعد الحصول على موافقة من الوزارة، لم يطلق المشرع حق الجمعية في استثمار أموالها، بل منع الجمعية من استثمار أموالها إلا بعد موافقة الوزارة، حيث تنص المادة (27) من هذا القانون على أن " يجوز للجمعية، بعد موافقة الوزارة، وبما لا يتعارض مع أغراضها استثمار الفائض من أموالها داخل الدولة بما يساعدها على تمويل أنشطتها".

كما منح القانون الوزير سلطة حل الجمعية بقرار وزاري، في ثلاث حالات، أبرزهم مخالفة أي حكم من الأحكام الواردة في هذا القانون أو النظام الأساسي للجمعية، حيث تنص المادة (35) من القانون على أن " للوزير بقرار منه حل الجمعية في إحدى الحالات الآتية:

- نقص عدد أعضائها عن عشرين عضوًا.
- مخالفة أحكام هذا القانون أو نظامها الأساسي.
- الإشتغال بالأمور السياسية.

ويجوز للوزير، بدلًا من حل الجمعية، إيقاف مجلس إدارتها عن العمل وتعيين مجلس إدارة مؤقت لها، لمدة لا تجاوز سنة، إذا كان ذلك من شأنه أن يخدم المصلحة العامة، ويحقق أغراض الجمعية.

وتطبق بالنسبة للقرار الذي يصدره الوزير بحل الجمعية، أو تعيين مجلس الإدارة المؤقت، قواعد التظلم المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون.


الحبس والغرامة لترهيب الراغبين في ممارسة النشاط الأهلي.

على الرغم من ترسانة العقوبات المنصوص عليه في قانون العقوبات القطري، إلا أن المشرع القطري لم يكتف بكل هذه العقوبات، ووضع عقوبات سالبة للحرية لخمس جرائم في هذا القانون بالإضافة إلى العقوبات الأخري المنصوص عليه في أي قانون أخر، حيث تنص المادة (43) من القانون على أن " مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبالغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:

- باشر نشاطًا للجمعية أو المؤسسة الخاصة قبل تسجيلها وشهرها، طبقًا لأحكام هذا القانون.
- باشر نشاطًا محظورًا على الجمعية أو المؤسسة الخاصة أو نشاطًا يُخالف الغرض الذي أنشئت من أجله، أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض، أو دخل بأموالها في مضاربات مالية.
- واصل نشاط جمعية أو مؤسسة خاصة رغم صدور قرار بحلها مع علمه بذلك.
    - جمع تبرعات لحساب جمعية أو مؤسسة خاصة على خلاف أحكام هذا القانون، وفي هذه الحالة يُحكم بمصادرة التبرعات.

الهيئة العامة للاستعلامات تواصل فضح نظام تميم.. قطر بلا مجتمع مدني والمنظمات غير الحكومية حيلة الدوحة للتدخل فى شؤون الدول الأخري..والحبس ينتظر نشطاء العمل الأهلي
الهيئة العامة للاستعلامات تواصل فضح نظام تميم.. قطر بلا مجتمع مدني والمنظمات غير الحكومية حيلة الدوحة للتدخل فى شؤون الدول الأخري..والحبس ينتظر نشطاء العمل الأهلي
الهيئة العامة للاستعلامات تواصل فضح نظام تميم.. قطر بلا مجتمع مدني والمنظمات غير الحكومية حيلة الدوحة للتدخل فى شؤون الدول الأخري..والحبس ينتظر نشطاء العمل الأهلي
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد موافقة البرلمان على القانون.. 6 اختصاصات لهيئة الأوقاف وهذه حقيقة إلغاء الوزارة

تولي منصب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة 3 سنوات قابلة للتجديد.. قانون شركات قطاع الأعمال العام

في دراسة متخصصة للهيئة العامة للاستعلامات: الدستور القطري: استعباد الشعب واستبداد الأمير

استعباد شعب واستبداد أمير.. العامة للاستعلامات تنشر دراسة هامة من حول الدستور القطري.. وتؤكد: خال من الحد الأدنى للضمانات المتعلقة بحقوق وحريات المواطنين

في دراسة متخصصة لهيئة الاستعلامات.. فرمانات تميم.. لا اجتماعات أو مسيرات في قطر

أحمد موسى: لا يتمكن أي مواطن في قطر من تنظيم فرح إلا بحضور الأمن.. فيديو

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. بدر بانون يودع ملعب الرجاء باكيا قبل الانضمام إلى الأهلي.. مواعيد أهم مباريات اليوم الاثنين

مستشفى هداسا الإسرائيلي يعلن تطورا خطيرا في حالة صائب عريقات الصحية

مش هنسكت على الظلم التحكيمي.. أول تعليق من الرجاء بعد الهزيمة أمام الزمالك

ابنة صائب عريقات تكشف حقيقة وفاته بعد تدهور صحته بـ كورونا

اِعرف الفرق بين البوجيهات العادية والرياضية وأضرارها على المحرك

شخصية بطل وأفضل مدرب بـ إفريقيا.. مدرب الوداد السابق يتغزل في موسيماني

AdvertisementS

الإنذار المميت| 3 نجوم من الزمالك مهددون بالغياب عن نهائى إفريقيا.. وجدل الشناوى وديانج

بعد الجدل المثار .. موقف غياب محمد الشناوى عن نهائى إفريقيا بسبب الإنذارات

عايشة في مصر وبتروج للسياحة.. حكاية راقصة برازيلية قلبت فيسبوك

مستشفى هداسا الإسرائيلي يعلن تطورا خطيرا في حالة صائب عريقات الصحية

اتجاه في الكاف لاستبعاد أليوم نيانت من نهائيات إفريقيا بعد جدل مباراة الزمالك والرجاء

ننشر رد فتوى مجلس الدولة على عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك.. مستندات

ارتفاع أعداد المتوفين في حادث بمصنع لحوم شهير بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي

رسميا.. أحمد فتحي يرحل عن الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

هل حرم نيانت الرجاء من 3 ركلات جزاء أمام الزمالك؟ خبير تحكيم مغربي يحسم الجدل

صندوق النقد: مصر الوحيدة مَن ستحقق نموا بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أبوهم حاول يقتل الرضيع| حمل سِفاح من علاقة بين صبي وشقيقته التوأم

مصرع مصري دهسًا في الكويت.. والشرطة تحقق مع القاتل |صور وفيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمجوهرات ثمينة.. زوجة محمد الشرنوبي تستعرض جمالها على إنستجرام

مفاجأة سارة.. القدم السكرى لديها فرصة للعلاج قبل البتر

قبل إجرائها .. تعرف على ضوابط ومعايير عملية شفط الدهون