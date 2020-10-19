قد تصل إلى مليون جنيه .. تعرف على الضريبة الجديدة على السيارات الرياضية في فرنسا

لفرض ضريبة جديدة تتعلق بالسيارات الرياضية والسوبركارز و خصوصا السيارات التي بها محركات ذات انبعاثات كربونية مرتفعة والتي تمتلك محركات ضخمة . الكثير من محبي السيارات حول العالم يحبون امتلاك سيارات رياضية او سيارات بمحركات كبيرة للغاية خصوصا عشاق رياضة السيارات و عشاق السير بسرعات عالية و من اكثر الدول التي يمتلك سكانها سيارات رياضية هي فرنسا لذلك تدرس الحكومة هناك مقترح





قام البرلمان الفرنسي بعرض مقترح علي الحكومة بشأن فرض ضريبة تصل الي 50,000 يورو اي حوالي 925.000 جنيه مصري وهو ما يؤدي إلى مضاعفة الضرائب الحالية على هذه الفئة من السيارات، ومن المقرر أن يتم تطبيق الضريبة بدايةً من عام 2022 و تقوم الحكومة الفرنسية بدراسة هذا المقترح .





و عند الموافقة علي هذا المقترح ستتأثر العديد من موديلات السيارات الرياضية والفارهة بهذه الضريبة، ومنها علي سبيل المثال موديلات مرسيدس AMG وبعض موديلات فيراري و لامبورغيني أوروس وبنتلي فلاينج سبير وبورشه 718 سبايدر و العديد من السيارات الرياضية في فرنسا .









و هذا المقترح سيوجة ضربة جديدة لمحركات الاحتراق الداخلي خاصة الضخمة منها في أوروبا لذلك من المحتمل أن نجد العديد من الشركات العالمية تعدل خططها وتقوم بتحويل معظم موديلاتها إلى سيارات هجينة أو كهربائية لتفادي الضرائب المرتفعة و ان لم تقوم هذة الشركات بعمل هذا التعديل سوف تتأثر مبيعاتها بشكل كبير .





و من اكثر الشركات التي ستتأثر مبيعاتها فور تطبيق هذا القرار هي شركة فيراري الايطالية لأن هذة الماركة تحتوي علي الكثير من الطرازات التي تمتلك محركات ضخمة و يجب ان تقوم بهذة التعديلات في خططها المستقبلية حتي لا تواجه شبح انهيار المبيعات في اوروبا بسبب عزوف المستهلكين عن شراء السيارات ذات المحركات الكبيرة و السوبر كارز لتفادي الضرائب المرتفعة .