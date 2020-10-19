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اقتصاد

كيف دعم البنك المركزي الشباب والمرأة.. مدير المعهد المصرفي يجيب| فيديو

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 03:09 م
عبد العزيز نصير مدير
عبد العزيز نصير مدير المعهد المصرفي
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محمد يحيي

قال عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي لـ المعهد المصرفي المصري؛ إن البنك المركزي المصري يدعم بقوة الكوادر البشرية سواء طلبة الجامعات أو شباب المصرفيين من خلال اثقالهم بالبرامج التدريبية المتطورة والمواكبة للوضع الراهن باعتبار الاهتمام بملف الشباب يأتي علي رأس الأولويات لـ" المركزي" والمعهد.

أضاف " نصير" في حواره مع "صدي البلد"، سيتم نشره لاحقا؛ أن المعهد المصرفي باعتباره الذراع التدريبية لـ" المركزي المصري"؛ يقدم نوعين من الدعم أولهما مباشر في صورة تطوير شامل لـ المعهد سواء البنية التحتية التكنولوجية والتدريبية و كذلك المقرات وصولا للبرامج التدريبية والمواد العلمية باعتبارها انعكاسا ونتيجة لإثقال الشباب من طلبة الجامعات وشباب المصرفيين و المستفيدين .

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أوضح " نصير" أن هناك عددا من البرامج موجهة بصورة أساسية ورئيسية لدعم الشباب، أبرزها برنامج التدريب من أجل التوظيف ؛ ويشمل طلبة الجامعات من كليات " التجارة، الاقتصاد والعلوم السياسية، التجارة الخارجية"، موضحا أن ذلك البرنامج مرتبط بعمليات تأهيل الشباب للعمل بالكيانات المصرفية، وهو ممول ومدفوع بالكامل في صورة منحة مقدمة من البنك المركزي المصري.

كشف " نصير" عن امكانية توفير فرص عمل للمتفوقين في ذلك البرنامج و توصيلهم بإدارات الموارد البشرية بالبنوك لتوظيفهم واختيار العناصرالمناسبة منهم للعمل.

أشار " نصير" إلي قيام المعهد أيضا  بتقديم برامج التثقيف المالي لدعم القائمين علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة لتقديم دورات تدريبية لرواد الأعمال من الشباب خصوصا الفتيات والمرأة باعتباره توجها استراتيجيا لدي المعهد المصرفي، موضحا أن حجم استفادة تلك الفئات من البرامج التدريبية والدورات تتجاوز الآلاف سنويا علي مستوي المحافظات.

أوضح " نصير" أن المعهد المصرفي راع لحاضنة أعمال بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

ولفت " نصير" الى نجاح المعهد خلال العامين الماضيين، فى تصميم برنامج Women mintry program  بالتعاون مع البنك المركزي المصري ، ضمن الجهود والاستراتيجيات الخاصة بدعم المرأة، مشيرا إلي أنه تم احتضان عدد من رائدات الأعمال من و أصحاب البصمات الخاصة في قطاع المال والأعمال من خلال تقديم العديد من الدورات التدريبية و تأهيل القائدات بذلك البرنامج لتقديم برامج توعية وتثقيف لمن دونهن بغرض ثقل المهارات.

أوضح أن المعهد يقدم العديد من البرامج التدريبية لرائدات الأعمال بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

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