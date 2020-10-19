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محافظات

علشان مانغرقش.. سوهاج ترفع درجة الاستعداد القصوى بعد تحذيرات الأرصاد

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 03:08 م
صدى البلد
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أنغام الجنايني

وجه
اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، جميع مديري المديريات والهيئات والوحدات المحلية
للمراكز والمدن والأحياء والقرى بالمحافظة، برفع درجة الاستعداد القصوى، تحسبًا
لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدءًا من 20 أكتوبر وحتى الـ25 ذات الشهر
الجاري.




جاء
ذلك في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، من تقلبات جوية وإحتمالية سقوط أمطار
تُهيئ إلى حدوث سيول قد تؤثر على المنازل وغيرها بالقرى والنجوع بسوهاج.




وكلف
"الفقي" مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية
باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية المُحتملة، خاصة على الطرق
السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية
وتفعيل غرف العمليات على مدار 24 ساعة، وتشكيل فريق عمل للتدخل السريع تحسبًا
لتداعيات سوء الأحوال الجوية.


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وحذرت
"الأرصاد" من هبوط أمطارًا متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق
من السواحل الشمالية (السلوم وسيوة ومطروح والضبعة، والإسكندرية)، ومناطق من الوجه
البحرى (البحيرة وكفرالشيخ)، وتكون متوسطة على باقي محافظات الدلتا،
يوم الأرعاء المُقبل.




ومن
المتوقع أن يشهد يوم الخميس المُقبل وحتى الأحد، أمطارًا متوسطة إلى غزيرة ورعدية
أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية (السلوم، وسيوة، ومطروح والضبعة،
والإسكندرية ورشيد ودمياط)، ومناطق من الوجه البحري (البحيرة، وكفرالشيخ،
والدقهلية، والغربية، والشرقية)، ومدن القناة (الإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس)،
والسواحل الشرقية للبلاد، قد تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء، تمتد
من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الصعيد (الفيوم، وبنى سويف، والمنيا).

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