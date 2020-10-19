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أخبار العالم

إخماد حريق هائل بمدينة لاهور الباكستانية استمر 15 ساعة ودمر 800 متجر

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 03:06 م
صدى البلد
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أ ش أ
 تمكنت فرق الإطفاء من إخماد حريق هائل نشب بمركز تجاري لبيع الأجهزة الإلكترونية بمدينة /لاهور/ عاصمة محافظة /البنجاب/ الباكستانية، والذي استمر لمدة 15 ساعة. 
ونقلت شبكة "سماء تي في" الإخبارية الباكستانية اليوم /الإثنين/ عن المتحدث باسم خدمة "طوارئ البنجاب" فاروق أحمد، قوله إنه يتم في الوقت الحالي عمليات تبريد، وسيتم تطهير ساحة المركز التجاري خلال ساعات وبعد ذلك سيتم إغلاق المكان. 
وتشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 800 متجر قد أصبح رمادًا، بينما تكبد أصحاب المتاجر خسائر بملايين الروبيات (العملة الهندية). 
ويعد المبنى المكون من أربعة طوابق أكبر سوق لبيع الهواتف النقالة وأجهزة الكمبيوتر بمدينة /لاهور/، وقد تسببت النيران في تدمير ثلاثة طوابق من المبنى بالكامل.
ولم يتم التأكد بعد من سبب اندلاع الحريق، غير أن السلطات توقعت أن ماسًا كهربائيًا قد يكون السبب وراء وقوع الحادث.
وكانت وزيرة الصحة بمحافظة /البنجاب/ ياسمين راشد، قد زارت موقع الحادث أمس /الأحد/ بناءً على تعليمات من رئيس الوزراء، عثمان بوزدار، حيث طمأنت أصحاب المتاجر أن الحكومة ستعوضهم عن خسائرهم.


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