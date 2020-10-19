اول ظهور لـ كريسي تجين بعد وفاة طفلها.. صور

رصدت عدسات مصوري الباباراتزي صورا للنجم العالمي جون لينجد برفقة زوجته الموديل الشهيرة كريسي تيجن خلال تجولهما في الشوارع الأمريكية ، في أول ظهور لهما سويا بعد وفاة طفلهما.





وشوهدت كريسي تجين وهي ترتدي فستانا قصيرا وبالكمامة الطبية وكذلك جون لينجد الذي شارك مؤخرا في احياء حفل بيلورد الموسيقي.





في لافتة إنسانية، أهدى المغني العالمي جون ليجند اغنيته Never break التي قدمها خلال فقرته الغنائية في حفل بيلبورد الغنائي إلى زوج زوجته الموديل كريسي تيجن، الذي أقيم الاربعاء الماضى.





وظهر جون ليجند متأثرا وعينيه مليئان بالدموع خلال تقديمه فقرته الغنائية ، حيث يعد اول ظهور له بعد وفاة طفله فور ولادته منذ اسبوعين.





وصدمت عارضة الازياء الامريكية كريسي تيجن وزوجها المغني الامريكي جون ليجند باعلان وفاة مولودهما جراء تعرضها لنزيف شديد خلال الولادة رغم محاولات انقاذها بنقل السها اكياس دم.





ونشرت كريسي تيجن مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وهي تنهمر في البكاء هي و جون ليجند وهما يحملان مولودهما ويلقان نظرة الوداع عليه.





وكتبت كريسي تيجن رسالة مؤثرة قالت فيها :" نحن مصدمون ونشعر بالالام كبير لم نشعر به من قبل، نحن لم نتمكن من ايقاف النزيف وانقاذ حياة طفلنا بالرغم من نقل اكياس الدم ولكنها لم تكن كافية".





واضافت :" في العادة نحن لا نطلق اسماء على اطفالنا الا بعد ولادتهم ولكن هذا الطفل اطلقنا عليه اسم جاك ، جاك فعل كثيرا لكي يبقى معانا ولانه كان وسيظل".





وتابعت كريسي تيجن:" اعتذر لجاك لان اللحظات القليلة التي عاشها في الحياة كانت مليئة بالصعوبات وسنظل نحبك دائما .. اشكر كل الناس التي ارسلت لينا رسائل حب ودعم نحن نحبكم ونقدركم كثيرا".



