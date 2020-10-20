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ديني

مستشار المفتي يوضح التصرف الشرعي لمن ينسى أثناء الطهارة والصلاة

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 04:01 ص
دار الإفتاء
دار الإفتاء
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عبد الرحمن محمد
التصرف الشرعي في النسيان أثناء الطهارة والصلاة .. سؤال ورد الى الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء وأجاب قائلا إنه "يجب عدم التركيز الشديد في مسألة النسيان سواء في الطهارة او الصلاة او العبادة بصفة عامة لأن ذلك يؤدي إلى الشك وقد يصل الأمر إلى الوسواس القهري ، ولذلك إذا شك الشخص أثناء الطهارة أو الصلاة فليبني قراره على أنه لم يفعل فإذا شك هل تمضمض أثناء الوضوء أم لا ؟ فيرجع ويتمضمض وإذا نسي هل سجد سجدتين أم واحدة في الصلاة فليبنِ على عدم السجود ويسجد سجدة أخرى وهكذا ولكن لا تستسلم للشيطان أو للنسيان". 


علاج النسيان في الصلاة 

أنسى عدد الركعات باستمرار أثناء الصلاة فماذا أفعل ؟ .. سؤال أجاب عنه محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بفتوى مسجله له، وذلك عبر صفحة دار الإفتاء المصرية عبر "يوتيوب".


ورد وسام، قائلًا: إنه يعتبر هذا النسيان وسوسة، وأن علاج هذه الوسوسة يكون بعدم الالتفات إلى هذا الشك، وأشار الى أنه يجب على الإنسان الذي ينسى عدد ركعات الصلاة باستمرار عليه أن يكمل صلاته على ما تذكر.


وتابع: أن دائم النسيان في الصلاة ليس عليه سجود سهو، منوها بأن هذه الحالة ليست من الحالات النادرة وتعتبر صلاته صحيحة.


حكم من شك في عدد الركعات

قال عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن المصلي إذا شك في عدد السجدات التي أتى بها في ركعة واحدة، بنى على الأقل ولم يلزمه الإتيان بركعة أخرى ثم سجد للسهو قبل ختم الصلاة.


وأوضح«عويضة» عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: أن الإتيان بسجدة في حال شك المصلي هل سجد سجدة واحدة أم اثنين؛ يعد من باب البناء على اليقين.


حكم من شك في عدد ركعات الصلاة

وذكر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن سجود السهو عبارة عن سجدتين متواليتين بعد التشهد الأخير وقبل السلام من الصلاة.


وأوضح الأزهر في فتوى له، أنه إذا التبس عليه عدد الركعات فلم يدرِ كم صلى؟!، فإنه يبني على الأقل ويتم صلاته ويسجد للسهو، فلو شك هل صلّى ثلاثًا أم أربعًا يعتمد أنه صلى ثلاثًا ويأتي برابعة ويسجد للسهو، والصلاة صحيحة.

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