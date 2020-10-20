مستشار المفتي يوضح التصرف الشرعي لمن ينسى أثناء الطهارة والصلاة

يجب عدم التركيز الشديد في مسألة النسيان سواء في الطهارة او الصلاة او العبادة بصفة عامة لأن ذلك يؤدي إلى الشك وقد يصل الأمر إلى الوسواس القهري ، ولذلك إذا شك الشخص أثناء الطهارة أو الصلاة فليبني قراره على أنه لم يفعل فإذا شك هل تمضمض أثناء الوضوء أم لا ؟ فيرجع ويتمضمض وإذا نسي هل سجد سجدتين أم واحدة في الصلاة فليبنِ على عدم السجود ويسجد سجدة أخرى وهكذا ولكن لا تستسلم للشيطان أو للنسيان".





علاج النسيان في الصلاة





أنسى عدد الركعات باستمرار أثناء الصلاة فماذا أفعل ؟ .. سؤال أجاب عنه محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بفتوى مسجله له، وذلك عبر صفحة دار الإفتاء المصرية عبر "يوتيوب".





ورد وسام، قائلًا: إنه يعتبر هذا النسيان وسوسة، وأن علاج هذه الوسوسة يكون بعدم الالتفات إلى هذا الشك، وأشار الى أنه يجب على الإنسان الذي ينسى عدد ركعات الصلاة باستمرار عليه أن يكمل صلاته على ما تذكر. ورد وسام، قائلًا: إنه يعتبر هذا النسيان وسوسة، وأن علاج هذه الوسوسة يكون بعدم الالتفات إلى هذا الشك، وأشار الى أنه يجب على الإنسان الذي ينسى عدد ركعات الصلاة باستمرار عليه أن يكمل صلاته على ما تذكر.





وتابع: أن دائم النسيان في الصلاة ليس عليه سجود سهو، منوها بأن هذه الحالة ليست من الحالات النادرة وتعتبر صلاته صحيحة.





حكم من شك في عدد الركعات