البورصة تخسر 334 مليون جنيه في ختام التعاملات

اغلقت البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الاثمنين؛ علي أداءا متباينا لمؤشراتها؛ ليخسر رأسمالها السوقي نحو334 مليون جنيه، لتستكمل مسلسل نزيفها لليوم الثاني علي التوالي بمعدل 6.9 مليار جنيه
وهوي مؤشر البورصة القيادي EGX30 لأدني مستوي له بمعدل 0.12% مدفوعا للمنطقة الحمراء ليغلق تداوله علي 11.174 نقطة.
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وهوي مؤشر البورصة القيادي EGX30 لأدني مستوي له بمعدل 0.12% مدفوعا للمنطقة الحمراء ليغلق تداوله علي 11.174 نقطة.
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وصعد مؤشر EGX100 للمنطقة الخضراء بمعدل 0.07% ليقفل عند النقطة 2.872 نقطة ، و كذلك مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بمعدل 0.13% مغلقا عند النقدة 1.954.
و ارتفع مؤشر EGX50 عند النقطة 2.17 نقطة بمعدل 0.15%.
ووصل أداء البورصة المصرية لمعدلات منخفضة ليصل إجمالي العمليات التي تمت 15.644 ألف عملية بـ 390.99 مليون جنيه بعدد 105.4 مليون ورقة مالية لـ 91 شركة
وبلغ إجمالي رأس المال السوقي عند 623.91 مليار جنيهـ بلغ حجم العمليات التي تمت داخل المقصورة لـ 34.22 ألف عملية بقيمة 2.6 مليار جنيه علي 284.401 مليون عملية لـ 194 شركة.
ووصلت العمليات التي تمت خارج المقصورة لـ269 عملية بـ 51.21 مليون جنيه بإجمالي 3.25 مليون روقة مالية لـ33 شركة، بينما بلغت العمليات الخاصة ببورصة النيل نحو 808 عملية بـ 28.521 مليون جنيه لـ 32.752 مليون ورقة مالية لـ17 شركة.