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اقتصاد

شعبة الأدوات الصحية تدعو منتسبيها بالاعتماد على الرقمنة في كافة المعاملات

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 04:31 م
الادوات المنزلية
الادوات المنزلية
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ولاء عبد الكريم
دعت شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية برئاسة فوزي عبد الجليل، منتسبيها بالاعتماد على الرقمنة في كافة المعاملات، بهدف تحقيق ما رؤية الدولة بشأن التحول للاقتصاد الرقمي وتقليل الكاش. 

وأشار متى بشاي، النائب الأول لرئيس شعبة الأدوات الصحية وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين، إلى أن التحول الرقمي له فوائد عدة على التجار  وكافة المتعاملين، حيث إن التعامل بواسطة الرقمنة توفر الجهد دون الحاجة إلى حمل مبالغ كبيرة من النقود. 

وأكد هيثم السميح النائب الثاني لرئيس شعبة الأدوات الصحية، أن استخدام وسائل الدفع الالكتروني يحد من انتشار الرشاوي والفساد، وينجز التعاملات المالية سواء من خلال الانترنت أو من خلال التعامل المباشر.

في سياق متصل، قال أحمد تيسير سكرتير عام شعبة الأدوات الصحية، إن مصر دخلت الدولة الإلكترونية منذ تفعيل قانون “تنظيم وسائل الدفع غير النقدي” مايو العام الماضي، حيث تم البدء في تحصيل الرسوم الحكومية إلكترونيا، تمهيدا للتحول إلى الرقمنة الكاملة بحلول عام 2030.

في سياق آخر، صرح حسام راضي المستشار الإعلامي لشعبة الأدوات الصحية، بأن مجلس إدارة شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، يهنئ المهندس متى بشاي نائب أول رئيس الشعبة بانتخابه عضوا بمجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، متمنين له التوفيق في المرحلة المقبلة وتغيير وضع المستوردين وتحقيق وعوده الانتخابية حتى يستفيد أكبر عدد من المستوردين.
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