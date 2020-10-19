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رياضة

محمد يوسف: لن نتخلى عن لاعبي البنك الأهلي .. وتعزيز الفريق بصفقات جديدة..فيديو

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 04:35 م
محمد يوسف
محمد يوسف
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عبدالله هشام
أعرب محمد يوسف نجم الأهلي السابق والمدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم  فى البنك الأهلي عن سعادته بتولى المهمة، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة لديه خطة تطوير وطموح عال لتحقيق الإنجازات

وأضاف يوسف خلال تصريحاته: سيتم التعاقد مع اللاعبين الجدد، وذلك وفق الاحتياجات الأساسية في النادي، وقد يكون هناك إعارات الفترة المقبلة رغم عدم تفضيل ذلك إلا أن الوقت الضيق يفرض ذلك . 

وأكمل : لم يتم تحديد الملعب الرسمي للفريق حتي الوقت الحالي ويتم مناقشة الأمر وسيتم الإعلان في أقرب وقت. 

وأوضح : سيستمر مع الفريق الفترة المقبلة عدد كبير من اللاعبين، وذلك وفق الرؤية الفنية، وذلك بعد مشاهدة فيديوهاتهم وسوف يتم الإعلان غدا عن الراحلين بشكل رسمي.

واختتم محمد يوسف تصريحاته قائلا : لدينا أفكار كثيرة وجديدة وسيتم تطبيقها ومفاجأة كبيرة وبعض عناصر الفريق سيتم الإبقاء عليهم مع الصفقات الجديدة.

وتعاقد البنك الأهلي مع محمد يوسف كمدير فني للفريق الأول لمدة موسمين برفقة عادل مصطفى مدربا عاما ، طارق سليمان مدربا لحراس المرمى بعد الصعود للدورى الممتاز خلفا لـ عيد مرازيق .
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