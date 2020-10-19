حصر غرف تصريف مياه الأمطار بشوارع العريش .. شاهد

استعد مجلس مدينة العريش محافظة شمال سيناء لموسم الأمطار مبكرا بناء على تكليف اللواء ماجد أحمد رئيس المدينة، وذلك لمواجهة تحديات فصل الشتاء والتغلب على شكاوى المواطنين.
وأعطى العميد ماجد محمد أحمد رئيس المدينة ، توجيهاته لنائبه عيد بكير بالتنسيق مع مدير الإدارة الهندسية بالمجلس ، بسرعة حصر المواقع التي تتعرض للغرق أوقات هطول الأمطار بغزارة علي العاصمة العريش ، علي ان تتم عملية انشاء غرف تصريف المياه في أسرع وقت ممكن .
وقال عيد بكير، أنه تم عمل حصر ببلاغات تصريف مياه الأمطار في شوارع مدينة العريش الرئيسية والفرعية علاوة على عمل خريطة بمكان تواجد غرف تصريف مياه الأمطار بشوارع العاصمة الرئيسية بناء على المواقع الي تتراكم فيها المياه.
وأكد المهندس محمد أنور مدير الإدارة الهندسية بالمجلس، ان قسم المشروعات تولي تنفيذ اعمال انشاء ٧ غرف علي وجه السرعة ، وذلك فى المناطق التي حدثت بها أضرار جراء مياه الامطار .
وقال إنه سيبقى إنشاء أربع غرف تصريف مياه الأمطار بشارع المستشفى (الاستقبال القديم) ، و غرفتين صرف مطر بمنطقة كرم ابو نجيلة،كما تم الانتهاء من إنشاء ثلاثة غرف صرف بشارع الفاتح امام البان العميد ،لتلافي عمليات تراكم مياه الأمطار في هذه الأماكن.
ولفت إلى أنه يجري الانتهاء من الأعمال لتكون جاهزة مع تعرض المدينة الي موجة أمطار قادمة، حيث سيتم تقييم الموقف من جديد للتأكيد على تصريف المياه أولا بأول. كما سيتم استكمال تنفيذ غرف تصريف مياه الأمطار على ضوء الأماكن التي تتجمع فيها المياه.
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وأعطى العميد ماجد محمد أحمد رئيس المدينة ، توجيهاته لنائبه عيد بكير بالتنسيق مع مدير الإدارة الهندسية بالمجلس ، بسرعة حصر المواقع التي تتعرض للغرق أوقات هطول الأمطار بغزارة علي العاصمة العريش ، علي ان تتم عملية انشاء غرف تصريف المياه في أسرع وقت ممكن .
وقال عيد بكير، أنه تم عمل حصر ببلاغات تصريف مياه الأمطار في شوارع مدينة العريش الرئيسية والفرعية علاوة على عمل خريطة بمكان تواجد غرف تصريف مياه الأمطار بشوارع العاصمة الرئيسية بناء على المواقع الي تتراكم فيها المياه.
وأكد المهندس محمد أنور مدير الإدارة الهندسية بالمجلس، ان قسم المشروعات تولي تنفيذ اعمال انشاء ٧ غرف علي وجه السرعة ، وذلك فى المناطق التي حدثت بها أضرار جراء مياه الامطار .
وقال إنه سيبقى إنشاء أربع غرف تصريف مياه الأمطار بشارع المستشفى (الاستقبال القديم) ، و غرفتين صرف مطر بمنطقة كرم ابو نجيلة،كما تم الانتهاء من إنشاء ثلاثة غرف صرف بشارع الفاتح امام البان العميد ،لتلافي عمليات تراكم مياه الأمطار في هذه الأماكن.
ولفت إلى أنه يجري الانتهاء من الأعمال لتكون جاهزة مع تعرض المدينة الي موجة أمطار قادمة، حيث سيتم تقييم الموقف من جديد للتأكيد على تصريف المياه أولا بأول. كما سيتم استكمال تنفيذ غرف تصريف مياه الأمطار على ضوء الأماكن التي تتجمع فيها المياه.
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زيادة قرض التنمية المحلية لـ٥٠ ألفا.. تعرف على الخريطة الاستثمارية بـ شمال سيناء