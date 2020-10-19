حصر غرف تصريف مياه الأمطار بشوارع العريش .. شاهد

وأكد المهندس محمد أنور مدير الإدارة الهندسية بالمجلس، ان قسم المشروعات تولي تنفيذ اعمال انشاء ٧ غرف علي وجه السرعة ، وذلك فى المناطق التي حدثت بها أضرار جراء مياه الامطار .وقال إنه سيبقى إنشاء أربع غرف تصريف مياه الأمطار بشارع المستشفى (الاستقبال القديم) ، و غرفتين صرف مطر بمنطقة كرم ابو نجيلة،كما تم الانتهاء من إنشاء ثلاثة غرف صرف بشارع الفاتح امام البان العميد ،لتلافي عمليات تراكم مياه الأمطار في هذه الأماكن.ولفت إلى أنه يجري الانتهاء من الأعمال لتكون جاهزة مع تعرض المدينة الي موجة أمطار قادمة، حيث سيتم تقييم الموقف من جديد للتأكيد على تصريف المياه أولا بأول. كما سيتم استكمال تنفيذ غرف تصريف مياه الأمطار على ضوء الأماكن التي تتجمع فيها المياه.اقرأ أيضا: