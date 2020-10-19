أسطول بحر قزوين الروسي يتصدى لغارة بقنابل جوية.. فيديو





وأضافت الوزارة في بيان: "خلال تصدي وسائط الدفاع الجوي، لهجوم من الجو، تم تدمير أهداف تدريبية (قنابل جوية مضيئة من طراز SAB-250)، وذلك بنيران المدفعية المضادة للطائرات من طراز (بالاش)، والمنصات المدفعية من طراز AK-630 وغيرها من وسائل الدفاع الجوي الموجودة على السفن الحربية".





ولعبت دور العدو المفترض، مقاتلات "سو-27" وطائرة هجومية من طراز "سو-25"، التي قامت بمحاكاة قصف بالقنابل الجوية وبالصواريخ المجنحة وبالإضافة إلى السفن، شاركت في التدريبات مجموعات الدفاع الجوي التابعة للدائرة العسكرية الجنوبية، بما في ذلك منظومات "بوك- إم 3" الصاروخية.





وبدأ أسطول قزوين الروسي، بهذه التدريبات في 16 أكتوبر، في إطار الاختبار النهائي لعام 2020. وتضمنت التدريبات مجموعة الضربات البحرية من سفينتي "داغستان" و"تتارستان" الحاملتين للصواريخ، بالإضافة إلى السفينتين الصغيرتين الحاملتين للصواريخ "أوغليش" و"فيليكي أوستيوج

أذاعت فضائية روسيا اليوم تأكيدات وزارة الدفاع الروسية، إن سفن أسطول بحر قزوين، تصدت لهجوم جوي ودمرت بنيران المدفعية قنابل جوية، ألقيت عليها خلال التدريبات، في إطار الفحص النهائي لعام 2020.