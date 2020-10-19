الاتحاد الأوروبي يدرس تنظيم بطولة مجمعة لنهائيات دوري الأبطال في هذا الموعد.. تفاصيل

يناقش الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، إمكانية اعتماد نظام "البطولة المجمعة" في الأدوار النهائية لبطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، انطلاقًا من عام 2024.

وقال "جورجيو ماركيتي"، نائب السكرتير العام للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في تصريحات عبر صحيفة "إنديبيندنت" البريطانية، "إن "يويفا" يتبع دائمًا قاعدة، تتمثل في عدم استبعاد أي نظام يثبت قيمته ونجاحه".

وتابع "ندرك أن هناك العديد من العناصر يجب أن نأخذها في الاعتبار، مثل القيود التنظيمية والآثار الاقتصادية، لكننا سنقوم بالتأكيد بدراسة هذا الأمر، ونناقشه في اجتماعاتنا المقبلة".

وشدد نائب السكرتير العام للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، على أنه لا يستبعد إحداث تغيير في نظام البطولات الأوروبية للأندية مستقبلًا، مؤكدًا "تلقينا ردود فعل رائعة، سواءً من الأندية أو الشركاء، وكذلك من الجماهير".

يذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لجأ إلى ذلك النظام مضطرًا في الموسم الماضي، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، التي أربكت جدول مباريات الموسم، حيث أقيمت منافسات الأدوار ربع النهائي، نصف النهائي والنهائي لدوري أبطال أوروبا في الأراضي البرتغالية، وأقيمت الأدوار ذاتها ببطولة الدوري الأوروبي في الأراضي الألمانية.