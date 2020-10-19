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فن

بعد إعلان استقالته.. أحمد عزمي يكشف عن موقف خاص مع أشرف زكى

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 04:37 م
اشرف زكى
اشرف زكى
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أحمد إبراهيم
نشر الفنان أحمد عزمى تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يدعم فيه الفنان أشرف زكى الذى أعلن عن استقالته. 

وقال أحمد عزمى: "كنت في سنة أولى بالمعهد العالي للفنون المسرحية وكنت بعمل دور في مسلسل تاريخي، وتزامن التصوير مع بداية عرض مسرحي وعلى الرغم من إني بلغت الإنتاج والإخراج في المسلسل الذي كان يصور في دهشور بموعد المسرح، إلا أنهم كانوا يتركوني حتى اللحظة الأخيرة قبل موعد العرض، حتى جاء يوم وأخبروني أنني لن أستطيع الذهاب اليوم للمسرح، لان فيه مشاهد ليل الأمر الذي يعتبر كارثة".

وتابع عزمى: "ولما حان وقت المسرح طلبت منهم توصيلي لأول الطريق رفضوا وقالولي كلها ساعة وهاتخلص، طبعا ساعة معناها العرض باظ فهرولت لأول الطريق ووقفت أول عربية قابلتني وجري عالمسرح، وأنا عالباب اتصل بي المنتج وهو في قمة الغضب وانهال بالسباب والتهديد ومسح بيا الأرض دخلت المسرح وأنا أبكي بشدة عندما عرف زملائي السبب قالولي كلم أشرف زكي".

وأوضح عزمي: "كان الدكتور أشرف وقتها يشغل منصب سكرتير عام النقابة، اتصلت به وأخبرته بما حدث، وعند انتهاء العرض فوجئت بالمنتج قد اتصل بي عشر مرات رديت عليه وإذا به يعتذر بشدة عما بدر منه، وعندما طلبت دكتور أشرف لأشكره أجابني على الفور قائلا (ياعزمي احنا معندناش ممثل يتهان سواء كان كبير او صغير)، طبعا عيطت تاني بس المرة دي لإني فخور بهذا الرجل، وعندما ترشح لمنصب النقيب فوجئت أن ما حدث معي قد حدث في صور أخرى مع زملاء آخرين، قررنا جميعا على الرغم من أننا كنا لازلنا طلبة (ليس لنا صوت) ان نبيت معا ليلة الانتخابات ونذهب جميعا لمساندة هذا الرجل، لم يكن يحتاج لوقفتنا بل كنا نحن من نحتاج إليه".

وأكد عزمى على أن أشرف زكي ظل يدافع عن الصغير في النقابة ويأتي له بحقه، ويسنده، دون ان يتأخر يومًا عن تلبية نداء أي عضو أو طالب في المعهد، مضيفًا " هذا هو أشرف زكي وأكيد كل واحد مننا له موقف مشابه.. أدعم أشرف زكي". 
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