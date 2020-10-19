حكم تذوق الطعام قبل الشراء .. مستشار المفتي يوضح

ما هو جزاء من يأكل ويتذوق أى أكل قبل الشراء ؟

هذا من الأمور المعفو عنها، خاصة إذا كان صاحب هذه الأشياء أو الأطعمة يأذن بذلك، مثل بائع اللب نجد أن البعض يسمح يتذوق اللب والسودانى وهكذا".



وتابع عاشور:" ولكن يشترط أن تكون لديك نية الشراء، ولا تذهب وتأكل وتتذوق أكثر من طعام ثم تذهب وتتحجج بأنه لم يعجبك شيئًا"، قائلًا:"إذن جائز طالما أن البائع يسمح بذلك وطالما أن لديك نية الشراء".

وفي إجابته عن سؤال هل يجوز للحائض قراءة القرآن من الهاتف المحمول ؟ : " أجاب الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء قائلا:

يجوز للحائض قراءة القرآن من الهاتف المحمول ولكن بالعين فقط ولا تنطق بلسانها ويكون ذلك في حالة الضرورة القصوى كأن تكون طالبة أزهرية ولديها اختبار قرآن أو لديها ورد يومي تحفظه وخوفا من النسيان أما غير ذلك فلا يجوز لها القراءة من المصحف أو الهاتف .



..، سؤال ورد الى صفحة دار الإفتاء الرسمية بموقع الفيس بوك ، وأجاب الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ، قائلا: