حكم تذوق الطعام قبل الشراء .. مستشار المفتي يوضح

ما هو جزاء من يأكل ويتذوق أى أكل قبل الشراء ؟ ..، سؤال ورد الى صفحة دار الإفتاء الرسمية بموقع الفيس بوك ، وأجاب الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ، قائلا: هذا من الأمور المعفو عنها، خاصة إذا كان صاحب هذه الأشياء أو الأطعمة يأذن بذلك، مثل بائع اللب نجد أن البعض يسمح يتذوق اللب والسودانى وهكذا".
وتابع عاشور:" ولكن يشترط أن تكون لديك نية الشراء، ولا تذهب وتأكل وتتذوق أكثر من طعام ثم تذهب وتتحجج بأنه لم يعجبك شيئًا"، قائلًا:"إذن جائز طالما أن البائع يسمح بذلك وطالما أن لديك نية الشراء".
وفي إجابته عن سؤال هل يجوز للحائض قراءة القرآن من الهاتف المحمول ؟ : " أجاب الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء قائلا: