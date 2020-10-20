تنفيذا لتكليفات السيسي.. نواب يطالبون بإعفاء أبناء الشهداء من المصروفات.. وربط الجامعات بسوق العمل

الكوراني: بدء عمل 4 جامعات دولية بالعاصمة الإدارية إنجاز تاريخى للدولة

نائب يطالب بتنفيذ تكليفات السيسى لربط التعليم الجامعى بسوق العمل

برلماني يطالب الجامعات بإعفاء أبناء الشهداء وسيناء من المصروفات





أشاد نواب البرلمان بجهود وزارة التعليم العالي الأخيرة لتطوير المنظومة والتوسع في إنشاء الجامعات، مطالبين -النواب- بضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة في هذا الملف وأهمها ربط التعليم الجامعي بسوق العمل، فضلا عن إعفاء أبناء الشهداء وسيناء من المصروفات الدراسية.





جامعات تكنولوجية





أكد النائب محمد الكورانى عضو مجلس النواب علي أهمية تصريحات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى التى أكد فيها ان حجم المشروعات في مجال التعليم غير مسبوق داخل الدولة المصرية وأن الدولة تستهدف الوصول إلى 14 جامعة أهلية على أرض الوطن خلال السنوات المقبلة وأن القيادة السياسية تمنح التعليم "الأولوية" حاليا رغم انشغالها بالعديد من الملفات الأخرى.





وأشاد " الكورانى " فى بيان له اليوم بتاكيد الدكتور خالد عبد الغفار بأن الجامعات التكنولوجية تستهدف الاهتمام بالتعليم التدريبى والفنى وأن المدارس التكنولوجية التطبيقية يخرج منها الطالب إلى الجامعات التكنولوجية ونستهدف الوصول إلى 25 جامعة تكنولوجية خلال السنوات المقبلة".





معتبرا تأكيد الوزير بأن هناك 4 جامعات دولية تعمل حاليا فى العاصمة الإدارية الجديدة بأنه انجاز تاريخى كبير للدولة، وان الرئيس عبد الفتاح السيسى كان على حق فى اتخاذ قراره المهم وغير المسبوق فى تاريخ الدولة المصرية فى انشاء العاصمة الادارية الجديدة التى ستكون واحدة من اهم العواصم على مستوى منطقة الشرق الاوسط وافريقيا.





سوق العمل الجامعي





أكد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب اهمية القضايا الخاصة بتطوير وتحديث التعليم الجامعى خاصة ربطه باحتياجات سوق العمل والتى ناقشها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وثمن " أباظة " فى بيان له اصدره اليوم بتناول الاجتماع للموقف التنفيذي لإنشاء الجامعات الجديدة الأهلية، والدولية، والتكنولوجية على مستوى الجمهورية، والمخطط المستقبلي لاستشراف احتياجات مصر في قطاع مؤسسات منظومة التعليم العالي حتى عام 2050 وفق الهرم السكاني للدولة.

ووجه التحية والتقدير للرئيس السيسى لاهتمامه بالموقف التنفيذي للمشروع القومي لإنشاء الجامعات الأهلية الجديدة التي تتبع الجامعات الحكومية، والتصميمات الإنشائية والهندسية لها وبرامجها الدراسية وتكليفه للحكومة بزيادة عدد تلك الجامعات إلى 15 جامعة على مستوى الجمهورية، مع تركيز الدراسة الأكاديمية بها على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التي تؤهل الشباب لسوق العمل الراهن سواء داخل مصر أو خارجها.

كما أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة بحرص الرئيس السيسى على صحة الطالبات والطلاب بمختلف الجامعات المصرية وتكليفه للحكومة على بضرورة تطبيق جميع الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والالتزام بالإجراءات الوقائية الخاصة بتطهير وتعقيم كافة المنشآت بمختلف الجامعات للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين.

فضلًا عن دعم آليات التعلم عن بعد في الجامعات عن طريق الاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا لتيسير العملية التعليمية للطلاب مطالبا من الحكومة تنفيذ هذه التكليفات ، مناشدًا الطالبات والطلاب الالتزام بالتعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





إعفاء أبناء الشهداء



