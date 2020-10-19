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مرأة

نشرة الصحة والمرأة.. سر فيديو الراقصة البرازيلية.. وأعراض التهاب المفاصل في يومه العالمي

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 08:00 م
نشرة الصحة والمرأة
نشرة الصحة والمرأة
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حياة عبد العزيز
نشر موقع صدى البلد مجموعة أخبار هامة خلال الساعات الماضية، في مجالي الصحة والمرأة، تعرف على أبرز العناوين خلال السطور التالية.

وجد الباحثون أن إحدى الطرق التي تقلل من "عاصفة السيتوكين" التي تدمر الرئتين وتقتل العديد من المرضى المصابين بـ فيروس كورونا COVID-19 تتمثل في تمكين زيادة مستويات الببتيد الطبيعي المسمى Apelin ، والذي يُعرف بتقليل الالتهاب، والتي انخفضت مستوياتها بشكل كبير في مواجهة هذه العاصفة.

يعد ألم المفاصل من أكثر الأمراض التى يعاني منها كبار السن ولكن فى العقود الماضية تتطور الأمر ليشمل أيضا الأعمار الأقل سنا والشباب.

تحتار دائمًا الكثير من الأمهات في اختيار الأكلات والأطعمة التي يجب أن تكون متوفرة في "اللانش بوكس" الخاص بطفلها في المدرسة، وتحرص العديد منهن على التنوع و عدم تكرار الأكلات حتى لا يشعر أطفالها بالملل.

أثار مقطع فيديو عبر صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك الجدل، لفتاة ترقص على نغمات المهرجان الشعبي "أخواتي"، للمطرب شحتة كاريكا،  خلال تواجدها في أحد المراكز التجميلية لعمل جلسة العناية بالشعر بتقنية " microblading"، وفيما بعد تبين أنها راقصة برازيلية وسر رقصها هو سعادتها بعد انتهاء جلسة microblading للشعر وكانت بهدف الدعاية أيضا.

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