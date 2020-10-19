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اقتصاد

بعد استقبال أول سفينة بوتاجاز.. خبير: مصر تسعى لتقليل الاستيراد تدريجيا

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 08:01 م
الطاقة
الطاقة
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قسم الاقتصاد
استقبل ميناء العين السخنة أمس أول سفينة بوتاجاز بحمولة 46 ألف طن ليكتمل تشغيل مشروع محطة الصب السائل بنسبة 100٪  وتشغيل منظومة تداول وتخزين البوتاجاز بالمحطة التي تقع في الحوض الثالث بميناء العين السخنة على مساحة 400 ألف م 2.


 وحول الأمر قال الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن مصر تستهلك 4.1 مليون طن من سلع البوتاجاز و تنتج 2.1 مليون طن كما تستورد 2 مليون طن ومعدلات التخزين في مصر تعتمد أعتماد مباشر على ميناء" سونكر" ،"بوغاز الإسكندرية" ،"بوغاز أبو قير" و "العين السخنه" بعد خطة الدولة في زيادة قدراتها من معاملات التخزين لتصل لاكثر من بضعة شهور. 




وأشار" القليوبي" إلى أن القيادة السياسيه تتجه إلى ان يكون لدى مصر منهجية تخزين تستطيع مقاومة معامل الخبطاط في اسعار النفط و الوقود عالميا خاصة في السلع الإستراتيجية التى تسعى الدولة لتوفيرها بتصنيع أو تخزين محلي،و أحد هذه السلع هي سلع الوقود التي منها السولار والبنزين وتسعى الدولة لاستيراد الخام وتحويله إلى وقود  باستخدام معامل التكرير المصرية ويكون هذا الوقود للاستخدام المحلي يستطيع أن يتماشى مع التحديات والاستهلاكات على المستوى السنوي والزيادة السنوية.
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