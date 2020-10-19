بعد استقبال أول سفينة بوتاجاز.. خبير: مصر تسعى لتقليل الاستيراد تدريجيا

استقبل ميناء العين السخنة أمس أول سفينة بوتاجاز بحمولة 46 ألف طن ليكتمل تشغيل مشروع محطة الصب السائل بنسبة 100٪ وتشغيل منظومة تداول وتخزين البوتاجاز بالمحطة التي تقع في الحوض الثالث بميناء العين السخنة على مساحة 400 ألف م 2.









وحول الأمر قال الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن مصر تستهلك 4.1 مليون طن من سلع البوتاجاز و تنتج 2.1 مليون طن كما تستورد 2 مليون طن ومعدلات التخزين في مصر تعتمد أعتماد مباشر على ميناء" سونكر" ،"بوغاز الإسكندرية" ،"بوغاز أبو قير" و "العين السخنه" بعد خطة الدولة في زيادة قدراتها من معاملات التخزين لتصل لاكثر من بضعة شهور.















