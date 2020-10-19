الفنان والملحن سعيد فارس في حوار لـ صدى البلد: ثورة يناير أثرت على حياتي الفنية.. والخلاف مع ميريام فارس بسبب تشابه الأسماء

دخل الفنان والملحن سعيد فارس الساحة الفنية من خلال برنامج "ستار ميكر" الموسم الأول ، وكانت بدايته الحقيقية بعد انطلاق أول ألبوماته الغنائية "رنيت غلط" وتعاون فيه مع تامر عاشور ورامي جمال وهاني جمال وغيرهم ، كما حقق نجاحا مع فريق "mtm" من خلال ديو غنائى بعنوان " كل ليلة بسهر" .









وفي حوار لصدي البلد حدثنا سعيد فارس عن أعماله المقبلة وتعاونه مع محمد حماقي ، وحقيقة خلافه مع ميريام فارس.









* حدثنا عن تفاصيل تعاونك مع الفنان محمد حماقي؟

في الحقيقة انا تعاونت مع محمد حماقي من خلال الشاعر رمضان محمد، وتم تلحين ثلاث اغان وحماقي يستمع إليها الان ليقرر الاغنية التي ستظهر للنور خلال الفترة المقبلة.









*حدثنا عن خلافك مع الفنانة اللبنانية ميريام فارس ؟

الموضوع كان بسبب تشابه في الأسماء ، قدمت ميريام فارس منذ فترة من الفترات برنامج "فوازير رمضان" فكانت الصدفة أن البرنامج عرض مع وقت طرح ألبوم "رنيت غلط" فظن الجمهور أننا أشقاء بسبب تشابه الأسماء والشكل و المهنة و لكن هذا الأمر ليس صحيحا وأوضحت ميريام فارس حقيقة هذا الأمر للجمهور وفي بعض الصحف ولكن ليس بيني وبين ميريام فارس خلاف.









*لماذا تقول إن الثورة المصرية أثرت علي حياتي الفنية؟

الثورة المصرية أثرت في حياتي الفنية بشكل كبير جدا لاني طرحت ألبومي في أواخر 2010 "رنيت غلط" ولكن لم يأخذ حقه بسبب اندلاع الثورة بعد طرح الألبوم بوقت قصير جدا ، و كنت متعاونا فيه مع أسماء كبيرة مثل تامر عاشور و رامي جمال وهاني جمال وأسر عاشور شقيق تامر عاشور وغيرهم وصورت أغنيتين بطريقة الفيديو كليب الأولي "انا قلبي داب" والثانية بعنوان " غير كل البشر" فشعرت بالإحباط الفني وكنت سأقرر عدم تقديم أعمال فنية أخري لأنني أنفقت علي هذا الألبوم الكثير وفي النهاية لم يأخذ حقه ولكن هو الذي جعلني أدخل في مجال التلحين.









* مَن مِن الفنانين الذين شعرت بالنجاح معهم ؟

تعاونت مع الفنانة هيفاء وهبي من خلال اغنية "بقولك ايه ياعم" من ألبوم ملكة جمال الكون و تعاونت مع نيرمين ماهر في اغنية "أخس النص" من فيلم واحد صعيدي كما تعاونت مع الفنان مدحت صالح وغيرهم من النجوم.









* من الفنان الذي تريد التعاون معه في ديو غنائى؟

أتمني التعاون مع فنانين كثيرين أبرزهم شيرين عبد الوهاب و وائل جسار و بهاء سلطان وخاصة بهاء لأنني احبه كثيرا .









*هل يمكن أن يرى الجمهور سعيد فارس في السينما أو التلفزيون؟

أنا كنت أفكر في ذلك ولكن سفري إلي السعودية جعلني أنتبه الي الحفلات والتركيز علي طرح أغان جديده ولكني أتمني ان أظهر في دور مميز لأن الدور المميز يعلّم في ذهن الجمهور.









* فيروس كورونا المستجد.. هل أثر على حياتك الفنية؟

فيروس كورونا أثر علي بعض مشاريعي الفنية، ولكن في بداية 2021 سيتم طرح اغان مختلفة وستسعد الناس ، من ابرزها اغنية "عامل بلاوي" مع الفنان حاتم العراقي، وبلا شك الكورونا اثرت علي الجميع.









يذكر أن الفنان سعيد فارس حقق نجاحا مع فريق"mtm" من خلال أغنية "كل ليلة بسهر".