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جامعة القاهرة: سنعتمد على التعليم الإلكتروني وفقا للإجراءات الاحترازية.. فيديو

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 06:31 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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محمود محسن
أكد دكتور محمود علم الدين المتحدث باسم جامعة القاهرة أن الجامعة ستعتمد على النظام الإلكتروني في جزء من العملية التعليمية وفقا للإجراءات الاحترازية.

وأضاف علم الدين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم عبر فضائية dmc، أنه سيكون هناك مصادر للتعلم يحصل من خلالها الطالب على نصوص المحاضرات سواء صوتية أو مصورة وسيكون هناك إمكانية للتفاعل مع الأساتذة والمعاونين.

وتابع المتحدث باسم جامعة القاهرة أن جامعة القاهرة بحلول عام 2021 ستدخل على 100 عام جامعي وستدخل الجامعة بـ 270 ـألف طالب مشيرا إلى أنه سيتم رفع 14 الف مقرر لهم في مراحل البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا .

وأشار علم الدين إلى أنه من أجل الحصول على المحتوى بشكل منتظم ينبغى أن يكون أن يكون النظام دقيق وسهل الاستخدام ويمكن أن يستوعب الأعداد الضخمة.

وقال المتحدث باسم جامعة القاهرة أنه سيتم الإعتماد على البرامج التطببيقية وبرامج اجتماعات، مؤكدا أنه تم التعاقد مع شركة مايكروسوفت العالمية في ذلك. 
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