ضبط شخص لقيامه بالتحريض على عدم دفع الرسوم المقررة على بوابات التحصيل

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص لقيامه بالتحريض على عدم دفع الرسوم المقررة على بوابات تحصيل الرسوم.





جاء ذلك على خلفية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بالعبور من إحدى بوابات تحصيل الرسوم المستحدثة دون دفع الرسوم المقررة ، وقيامه من خلال الفيديو بتحريض المواطنين على عدم دفع الرسوم.



