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حوادث

ضبط شخص لقيامه بالتحريض على عدم دفع الرسوم المقررة على بوابات التحصيل

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 06:24 م
ضبط متهم
ضبط متهم
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص لقيامه بالتحريض على عدم دفع الرسوم المقررة على بوابات تحصيل الرسوم.

جاء ذلك على خلفية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بالعبور من إحدى بوابات تحصيل الرسوم المستحدثة دون دفع الرسوم المقررة ، وقيامه من خلال الفيديو بتحريض المواطنين على عدم دفع الرسوم. 

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكب الواقعة، وتم ضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبحوزته (هاتف محمول - فلاش ميمورى "محمل عليهما مقطع الفيديو المشار إليه") ، واعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
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