AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

خضوع زوجة الرئيس الفرنسي للحجر الصحي بسبب كورونا

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 06:20 م
بريجريت ماكرون وإيمانويل
بريجريت ماكرون وإيمانويل ماكرون
Advertisements
محمد عثمان
أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الاثنين، بأن زوجة الرئيس الفرنسي، بريجريت ماكرون، دخلت الحجر الصحي بعد مخالطتها مصابا بفيروس كورونا.


وقالت صحيفة "Sud Ouest" الفرنسية، إن حرم الرئيس الفرنسي تخضع للحجر الصحي لمدة 7 أيام بسبب مخالطتها شخصا مصابا بفيروس كورونا، موضحة أنه لم تظهر أعراض المرض عليها حتى الآن.


وأوضحت الصحيفة أن بريجريت ماكرون التقت يوم الخميس الماضي، بشخص تأكدت إصابته بفيروس كورونا في وقت سابق من اليوم، ولذلك خضعت زوجة الرئيس إلى إجراءات الحجر الصحي.


وكانت وزارة الصحة الفرنسية أعلنت، أمس، تسجيل 29837 حالة إصابة جديدة بكورونا، بعد تأكيد 32427 حالة في اليوم السابق.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد ارتفاع إصابات كورونا.. بلجيكا تفرض قيودا على الوافدين الفرنسيين

في زيارة سريعة.. الرئيس الفرنسي يتفقد مرفأ بيروت

فرنسا تكشف نتائج فحص كورونا لـ رئيس الوزراء

كورونا على أبواب الحكومة الألمانية.. وزيران يدخلان الحجر الصحي

رئيسة المفوضية الأوروبية في الحجر الصحي بعد مخالطتها لأحد المصابين بـ كورونا

اليوم الـ 260 لـ كورونا.. أكثر من مليون متوفى و35 مليون مصاب.. الفيروس يخترق رئة ترامب.. شبح الإغلاق يطارد أوروبا.. ورئيس حكومة ماليزيا في الحجر الصحي

ترشيحاتنا

بعد الجدل المثار .. موقف غياب محمد الشناوى عن نهائى إفريقيا بسبب الإنذارات

الفيروس يضرب أوروبا مجددا.. هل بدأت الموجة الثانية من كورونا في مصر؟

بعد إعلان استقالته.. أحمد عزمي يكشف عن موقف خاص مع أشرف زكى

الاستخبارات الأمريكية تكشف بيانات مهمة عن نجل بايدن وتسريبات من حاسبه الشخصي

خبير أوبئة: الموجة الثانية لـ كورونا تضرب مصر خلال أيام.. ارتفاع أعداد مصابي الفيروس مع عودة الدراسة طبيعي.. واللقاح لن يقضي على الفيروس

بمجوهرات ثمينة.. زوجة محمد الشرنوبي تستعرض جمالها على إنستجرام

AdvertisementS

عايشة في مصر وبتروج للسياحة.. حكاية راقصة برازيلية قلبت فيسبوك

الإنذار المميت| 3 نجوم من الزمالك مهددون بالغياب عن نهائى إفريقيا.. وجدل الشناوى وديانج

بعد الجدل المثار .. موقف غياب محمد الشناوى عن نهائى إفريقيا بسبب الإنذارات

رد فعل صادم لأمير الرياض بعد تقديم قهوة تركي له.. فيديو

علماء: إصابات كورونا ربما وصلت إلى 750 مليون حالة على مستوى العالم

أول رد من اتحاد الكرة بشأن حضور الجماهير لنهائي أفريقيا حال تأهل الأهلي والزمالك

ارتفاع أعداد المتوفين في حادث بمصنع لحوم شهير بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي

اتجاه في الكاف لاستبعاد أليوم نيانت من نهائيات إفريقيا بعد جدل مباراة الزمالك والرجاء

أبوهم حاول يقتل الرضيع| حمل سِفاح من علاقة بين صبي وشقيقته التوأم

رسميا.. أحمد فتحي يرحل عن الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

التشكيل الكامل للجهاز الفني الجديد لفريق البنك الأهلي بقيادة محمد يوسف

هل حرم نيانت الرجاء من 3 ركلات جزاء أمام الزمالك؟ خبير تحكيم مغربي يحسم الجدل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باستخدام الكلاب.. طريقة جديدة للكشف عن فيروس كورونا دون تكلفة |صور

مفاجأة .. دراسة تكشف عن مشروب ساخن يحمي من سرطان الكبد

لديها 50 خنفسة في غرفتها .. حكاية طفلة تعيش مع الثعابين و العقارب في المنزل