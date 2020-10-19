المجلس الأعلى للآثار: افتتاح متحفي كفر الشيخ وشرم قريبا .. فيديو

أكد الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن عام 2020 هو عام حافل للأثار المصرية، موضحا أنه تم اكتشاف 59 تابوتا أثريا حتى الآن في منطقة سقارة.





وأضاف وزيرى خلال برنامج «صالة التحرير»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ ويقدمه الإعلامية «عزة مصطفي»، أن وسائل الإعلام العالمية احتفت الاكتشاف الأثري الكبير؛ موضحا أن جميع الاكتشافات الأثرية في سقارة بأيدي مصرية خالصة.





وأكد الوزير، أنه قريبا سوف يتم افتتاح متحف شرم الشيخ، الذي تم تأخر فتحه لمدة 18 عاما، منوها أنه تم نلقل العديد من الاثار اإلى لى متحف شرم الشيخ وسوف يتم عرضها هناك.





وأعلن الوزيري، أنه بنهاية العام سيتم افتتاح متحف شرم الشيخ؛ مرددا: «أيضا سوف يتم افتتاح متحف كفر الشيخ أيضا قريبا وسوف يتم فيه عرض العديد من الآثار الفرعونية القديمة».



