برلمانية تشيد باهتمامات الدولة بذوي الاحتياجات: هذا عصرنا الذهبي لقضايا الإعاقة

قالت النائبة، هبة هجرس عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، إن مصر قدمت لذوي الإعاقة الكثير أهمها تعديل الدستور، حيث أن هناك 11 مادة في الدستور تحفظ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحق المواطنة الكامل مُنَح للأشخاص ذوي الإعاقة بهذا الشكل وبالتالي هذا شيء ليس بالقليل .





وأشارت هجرس فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد " إلي أنه نتيجة دخول الأشخاص ذوي الإعاقة البرلمان ، صدرت مجموعة من القوانين الداعمة وأهمها القانون التاريخي لقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ ، وهذا قانون شامل كامل يحفظ جميع أنواع الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة من علاج ، تعيين ، توظيف ومعاشات ليُسر في التنقل .





وأضافت أنه من ضمن الأشياء الهامة أيضا تخصيص عام للأشخاص ذوي الإعاقة في 2018 و كان هذا احتفالية بصدور القانون واستمر العام بأكمله ينادي بحق أشخاص ذوي الإعاقة .





وأكدت "هجرس" أن الرئيس السيسي كل عام يحضر العديد من الفعاليات للأشخاص ذوي الإعاقة وينتهزها فرصة لحل الكثير من المشاكل والطلبات المُقدمة لسيادته.





وأشارت الي أن هناك العديد من التسهيلات علي مستوى الصحةو التعليم وهذا يُعتبر عصرنا الذهبي لقضايا الإعاقة والحركة فيها وكانت توجهاتنا بمثابة قفزات أنجزنا فيها الكثير .





جاء ذلك بعد أن شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أبناء المصريين بالخارج من ذوي القدرات الخاصة، في فعاليات ملتقى "أولادنا"، الذي انطلق برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، في دورته الرابعة، تحت عنوان "وحشتونا"، بمشاركة وزراء والثقافة والسياحة والآثار والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي، مع إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث بدأ الحفل بالسلام الجمهوري وعرض توضيحي لأبرز فعاليات الملتقى، ومشاركة "اولادنا" لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات معرض "تراثنا".





ومن ناحيتها، أشادت وزيرة الهجرة بالجهود الكبيرة لإنجاح الملتقى وخروجه بهذه الصورة الحضارية وصولا إلى الدورة الرابعة التي تنطلق فعالياتها اليوم، بمشاركة العشرات من المبدعين من ذوي الاحتياحات الخاصة حول العالم، في شتى المجالات والمواهب الإبداعية.