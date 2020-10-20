مصابة بالسعار.. ثعالب متوحشة تهاجم المواطنين والماشية في الوادي الجديد.. تفاصيل

سادت حالة من الاستياء بين مواطني الوادي الجديد ، بسبب هجوم الثعالب المسعورة على القرى المتطرفة بمركز بلاط الامر الذي أدى الي اثارة الذعر بين أهالي القرية.









وقال أحمد قاسم من قرية قسطل التابعة لمركز بلاط ، إنه فوجئ بثعلب يهاجم نجله عمر 6 سنوات وأحدث به إصابات وتمت ملاحقة الثعلب الذي فر هاربا داخل الزراعات .









وأضاف أنه توجه بنجله الي الوحدة الصحية لإسعافه، وتم إعطاؤه المصل ومازال حتى الآن متأثرا بإصابته .









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وأكد كمال حسن من قرية علوان ،أن الثعالب المسعورة تظهر في هذا الوقت من كل عام تهاجم كل من يقابلها سواء كان حيوانا أو إنسانا، لدرجة أنها تهاجم الكلاب ، ولا تخشى أي شيء.









وأوضح أن 3 ثعالب هاجموا الأطفال أثناء اللهو أمام المنزل ولولا تواجده في هذا الوقت ومطاردته للثعالب لأحدثوا بالأطفال إصابات بالغة، فضلا عن مهاجمتهم للماشية في الحظائر والزراعات .









وأكد الدكتور رمضان متولي بادارة بلاط البيطرية، أن هذه الثعالب مصابة بمرض السعار، ويجب على المواطنين توخي الحذر وعدم ترك الاطفال خارج المنازل بمفردهم ويجب علي المزارعين عدم ترك ماشيتهم في الخلاء لأن الثعالب إذا عقرت أي حيوان يصاب بمرض السعار ويموت بل وينقل العدوى للاماكن التي يتردد عليها مثل جداول المياه.









وأوضح متولي أنه تعددت شكاوى المزارعين بخصوص اصابة مواشيهم بمرض السعار بسبب ثعالب مسعورة، مما أدى لنفوق العشرات من الماشية.









وقال عبد السلام أبو دفية، أحد المواطنين، إن الثعالب المسعورة انتشرت بصورة كبيرة في المناطق الصحراوية التي تقع على أطراف القرى وتهاجم الحيوانات فضلا عن مهاجمتها للأطفال والمواطنين داخل القري .









وأشار ابو دفية إلى أن الثعالب المسعورة أصبحت تشكل خطرا كبيرا على حياة الإنسان بعدما تطور نشاطها وسكنت بالقرب من الكتل السكنية وأصبحت الحيوانات والاطفال هدفها الرئيسي في ظل عدم قدرة المواطنين على مواجهتها مباشرة.









وأكد أن الثعالب بمجرد اصابتها بفيرس السعار تتحول الي حيوانات مفترسة تهاجم الإنسان في أي لحظة في حال التصدي لها، مشيرا إلى أنها تفقد الوعي وبمجرد رؤيتها للإنسان تهاجمه بل وتهاجم الكلاب أيضا .









وأكد محمد يمانى رئيس مجلس إدارة جمعية الكرامة لحقوق الانسان بالوادي الجديد، أنه سبق وحذرنا من انتشار الحيوانات المفترسة وتصنيفها ضمن الحيوانات الضالة التي تدخل من اختصاصات الطب البيطري، لافتا إلى أن مقاومة الثعالب تتطلب جهودا غير عادية لمواجهتها وبتدخل من الأمن لأنه لا يمكن اصطيادها إلا عن طريق الخرطوش.









وأوضح أن أحد الأطفال في العام الماضى توفى بعد أن هاجمه ثعلب، كما أن أهالي القري المتطرفة قاموا بمطاردة الثعالب المسعوره وقتلوا عددا منها .









من جانبه قال الدكتور ناجي عوض مدير عام الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، إن المديرية تبذل قصارى جهودها لمواجهة الحيوانات الضالة والمفترسة والتي يدخل في نطاقها الذئاب والثعالب المسعوره ، مشيرًا إلى أن مواجهة تلك الحيوانات تتطلب جهودا غير عادية بالإضافة إلى التنسيق المتكامل مع قوات الأمن والتي تتعامل مع تلك الحيوانات عن طريق قتلها بالخرطوش.









ولفت الي ان الإدارات البيطرية تقوم برش مبيد علي ارجل الدجاج في الخرابات وعلي اطراف القري النائية حتي تتمكن الثعالب من التهامها وتموت علي الفور .



