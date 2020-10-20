الداخلية فى أسبوع.. ضبط 355 متهما فى مداهمات للبؤر الإجرامية الخطرة.. ومصرع آخر فى مواجهة القوات.. وسقوط 12 تشكيلا عصابيا..فيديو

الداخلية تداهم البؤر الإجرامية فى السحر والجمال وبحيرة المنزلة

ضبط 1076 قطعة سلاح نارى بحوزة المتهمين

ضبط 8867 قضية تموينية متنوعة و ضبط 70960 قضية سرقة تيار كهربائى









واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى خلال أسبوع.





يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام واستمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا).





فى مجال الأمن العام تم إستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية) ، (السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (355) متهم ، وبحوزتهم (15 قطعة سلاح نارى – 26 طلقة نارية مختلفة الأعيرة – 6 قطع سلاح أبيض)، وضبط (25) قضية إتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ (3495) حكم قضائى متنوع، وضبط (376) قضية متنوعة أخرى.





وفي مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت الجهود عن مصرع أحد العناصر الإجرامية وضبط (25) عنصرًا آخرين بنطاق مديريات أمن (الجيزة– دمياط– الشرقية- كفرالشيخ- المنيا- أسيوط- أسوان) بإجمالى مضبوطات (24) قطعة سلاح نارى (9 بنادق آلية – 4 بنادق خرطوش– 3 مسدس- 8 فرد نارى – كمية كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة)، جدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها "إستعراض قوة- سلاح نارى ومخدرات- سرقات بالإكراه".. كما أن أحدهم محكوم عليه بالسجن المؤبد، وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة: تم ضبط (1076) قطعة سلاح نارى (1 رشاش – 83 بندقية آلية – 155 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 77مسدس – 760 فرد محلى الصنع – 1528 طلقة مختلفة الأعيرة – 1229 قطعة سلاح أبيض)، وضبط 2 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية ، وبداخلها (15 مسدس– 20 طلقة مختلفة الأعيرة– أدوات وأجزاء التصنيع).





فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة تم ضبط (12) تشكيلًا عصابيًا، ضموا (31) متهمًا، ارتكبوا (52) حادث سرقة متنوع، وضبط (118) قضية أحداث، وإعادة (3) سيارات مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض (55) حادث (قتل عمد ، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة) ، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (89) متهمًا.





فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (480040) حكم قضائى، و(2070) حكم جناية، و(170369) حكم حبس، و(234738) غرامة، و(72863) مخالفة.





وفى مجال الأمن الاقتصادى القضايا التموينية: ضبط (8867 قضية تموينية متنوعة) حيث تم ضبط (137) قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (961 إسطوانة بوتاجاز).. تقدر قيمة الغاز المدعم (129735 ) جنيه، وضبط (13) قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (171060 لتر) لبيعها فى السوق السوداء، وضبط (8717) قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت (1360,308) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط (271) قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بمضبوطات وزنت (104,279) طن، وكذا ضبط (122) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت (128٫096) طن.





وفي قضايا التيار الكهربائى تم ضبط (70960) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (49476282) جنيه.





وفى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة تم ضبط (1743) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة على النحو التالى: (141) قضية ضرائب عامة، كشف (136) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (249) قضية فى مجال الجمارك، (11) قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، (380) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، تنفيذ (567) حكمًا قضائيًا، (234) قضية تحرى مدين ولجان فحص، وكذا ضبط (14) قضية فى مجالات مكافحة جرائم (إتجار فى النقد الأجنبى، تحويلات مالية غير مشروعة، توظيف أموال ، تهريب جمركى) ، (11) قضية فى مجالات (اختلاس المال العام والاستيلاء عليه، احتيال مصرفى، غسل أموال، كسب غير مشروع).. بقيمة إجمالية بلغت (1980158281 جنيه مصرى)، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.





وفي مجال قضايا النقل والمواصلات، تم ضبط (1598) قضية متنوعة، أبرزها جرائم (سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر- سلاح أبيض - أموال عامة – حيازة مواد مخدرة)، بالإضافة إلى ضبط تشكيل عصابى ضم (2 متهمين) ارتكبوا واقعة "نشل"، وضبط (138) قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية.





وفي قضايا المسطحات المائية، تم ضبط (869) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة) ، وكذا ضبط (717) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (97) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف ( التعدى بالردم ) ، (112) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، (188) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، تأمين (470) لنش سياحى.





وفى مجال الحد من إنتشار فيروس (كورونا)، تم ضبط (6422) قضية تموينية متنوعة، وغلق (2254) محل مخالف لمواعيد الغلق، وضبط (134) قضية مقاهى مخالفة.





وفى مجال مخالفة عدم ارتداء الكمامات تم ضبط (8961 سائق نقل جماعي).





وفى مجال مكافحة المخدرات، تم ضبط (1273) قضية إتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها (1398) متهم.. وبحوزتهم الآتى كمية من مخدر الحشيش ، وزنت (214٫98 كيلو جرام)، وكمية من نبات البانجو المخدر، وزنت (210٫957 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (23٫113 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأستروكس، وزنت (29٫853 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الفودو، وزنت (573 جرام)، وكمية من مخدر الأفيون ، وزنت (1,381 كيلو جرام)، وعدد (52792) قرص مخدر مختلف الأنواع.





فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك أسفرت الجهود عن ضبط (4) قضايا بإجمالى (4) متهمين.. بمضبوطات بلغت (830 كيلو جرام).





فى مجال ضبط المخالفات المرورية،تم ضبط (146874) مخالفة مرورية متنوعة.. أبرزها (29089 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 21 قيادة تحت تأثير مخدر، 5135 موقفًا عشوائيًا).





فى مجال أمن الموانئ،تم ضبط (20) قضية تهريب (بضائع – مستحضرات تجميل)، وكذا (89) قضية متنوعة من أبرزها (جنحة مرورية، دخول الدائرة الجمركية، نصب).





وفى مجال الأمن السياحى، تم ضبط (1363) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار- حفر وتنقيب عن الآثار).



