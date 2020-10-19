على ارتفاع منخفض للغاية.. استعراض عسكري لطائرات النقل الحربية الروسية |فيديو

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع مسجل يظهر طواقم طائرات النقل العسكري "آن-12" و"آن-26" أثناء استعراض المهارات الجوية على ارتفاع منخفض للغاية في منطقة تفير الروسية .



