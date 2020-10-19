AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

على ارتفاع منخفض للغاية.. استعراض عسكري لطائرات النقل الحربية الروسية |فيديو

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 07:39 م
طائرات النقل العسكرية
طائرات النقل العسكرية الروسية
Advertisements
محمود محسن
عرضت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع مسجل يظهر طواقم طائرات النقل العسكري "آن-12" و"آن-26" أثناء استعراض المهارات الجوية على ارتفاع منخفض للغاية في منطقة تفير الروسية.

وتم تصوير الفيديو من قمرة قيادة المروحية التي تحلق بسرعة هائلة على ارتفاع 3 أمتار على طول طريق تسير فيه السيارات وسط مزارع خضراء.

يذكر أن مثل هذا التحليق على الارتفاع المنخفض جدا يحد من احتمال إسقاط المروحية بمنظومات نقالة للدفاع الجوي في ظروف المعركة الحقيقية.

جدير بالذكر أن "مي – 24" (الدبابة الطائرة) هي مروحية سوفيتية الصنع ومتعددة المهام.
ADS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قرب السواحل الروسية.. العثور على طائرة وحش قزوين على شاطئ البحر.. فيديو

هبوط اضطراري لطائرة نقل بوزن 300 طن بمقاطعة عسكرية بروسيا.. فيديو

ترشيحاتنا

أبوهم حاول يقتل الرضيع| حمل سِفاح من علاقة بين صبي وشقيقته التوأم

إجراء تجميلي .. سر فيديو الراقصة البرازيلية على فيسبوك

بعد تخلي الأهلى عنه.. محمد إبراهيم يفضل بيراميدز عن العروض العربية

أحمد شوبير: ابني مصطفى مش رايح البنك الأهلي ولا عزاء للكدابين ..شاهد

في يومه العالمي .. أفضل 3 فيتامينات للوقاية من التهابات المفاصل

بمجوهرات ثمينة.. زوجة محمد الشرنوبي تستعرض جمالها على إنستجرام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور جديدة من الفرح.. شاهد| شقيق إلهام شاهين برفقة زوجته

بملابس كلاسيك.. أمينة تخطف الأنظار بجمالها

نشرة الصحة والمرأة.. سر فيديو الراقصة البرازيلية.. وأعراض التهاب المفاصل في يومه العالمي