على ارتفاع منخفض للغاية.. استعراض عسكري لطائرات النقل الحربية الروسية |فيديو

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع مسجل يظهر طواقم طائرات النقل العسكري "آن-12" و"آن-26" أثناء استعراض المهارات الجوية على ارتفاع منخفض للغاية في منطقة تفير الروسية.
وتم تصوير الفيديو من قمرة قيادة المروحية التي تحلق بسرعة هائلة على ارتفاع 3 أمتار على طول طريق تسير فيه السيارات وسط مزارع خضراء.
يذكر أن مثل هذا التحليق على الارتفاع المنخفض جدا يحد من احتمال إسقاط المروحية بمنظومات نقالة للدفاع الجوي في ظروف المعركة الحقيقية.
جدير بالذكر أن "مي – 24" (الدبابة الطائرة) هي مروحية سوفيتية الصنع ومتعددة المهام.