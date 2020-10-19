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أخبار العالم

أمريكا تتهم 6 ضباط روس بمحاولة الإضرار بالعملية الانتخابية في عدة دول

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 07:46 م
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الاثنين، اتهام 6 ضباط روس لضلوعهم في سلسلة هجمات إلكترونية بهدف تدمير البنية التحتية في الانتخابات بأمريكا وعدد من الدول لمصلحة روسيا.

وذكرت قناة "إيه.بي.سي" الأمريكية أن مسودة الاتهام شملت 6 قراصنة يعملون لدى الجيش الروسي خططوا لدعم جهود السلطات الروسية لزعزعة الاستقرار في أوكرانيا وجورجيا وتقويض الانتخابات في فرنسا والألعاب الأوليمبية في كوريا الجنوبية، وكذلك تقويض محاولات المجتمع الدولي لتحميل روسيا مسئولية استخدام غاز "نوفيتشوك" المثير للأعصاب.

وكانت روسيا قد نفت أكثر من مرة الاتهامات الموجهة إليها بشأن محاولات التأثير على العمليات الانتخابية في أكثر من دولة، فيما اعتبرت الخارجية الروسية، أن كل الاتهامات الموجهة لموسكو لا تستند إلى أية حقائق.

في سياق متصل، يخشى الحزب الديمقراطي الأمريكي، من إمكانية تدخل روسيا "مجددًا" - حسب اعتقادهم - في الانتخابات الأمريكية ومحاولة التأثير عليها لمساعدة الرئيس الحالي، دونالد ترامب، المعروف بميوله إلى بناء علاقات مع روسيا من الفوز بفترة رئاسية أخرى.

وينفي ترامب وجود أي تواطؤ بينه وبين الكرملين، مؤكدًا أنه فاز في الانتخابات الرئاسية عام 2016 بدون تدخل من روسيا.
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