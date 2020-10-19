بلال الدوي: قطر الآن تتحايل على منظمات حقوق الإنسان .. فيديو

قال وي مدير مركز الخليج لمكافحة الإرهاب، إن قطر الآن تتحايل على منظمات حقوق الإنسان مؤكدأ أن منظمة الكرامة القطرية لها فرع في جنيف وفرع في الدوحة . بلال الد وي





وأضاف الدوي خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة،أن ما تقوم به منظمة الكرامة القطرية هو تحايل لأن هذه المنظمة تعمل على تمويل ودعم الإرهاب وتم إدراجها على قائمة الارهاب ومصر والعربية والسعودية والبحرين قاموا بوضعها على القوائم الارهابية .





الدوي ، أن جمعية قطر الخيرية تقوم بتمويل كل ما هو ارهابي متطرف مثل المسلحين وجبهة النصرة في سوريا وجماعة سباب المجاهدين في الصومال التي تقوم بعمليات إرهابية يوميا . وأوضحإرهابية



