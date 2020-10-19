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بلال الدوي: قطر الآن تتحايل على منظمات حقوق الإنسان .. فيديو

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 07:51 م
الارهاب
الارهاب
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إبراهيم القادري
قال بلال الدوي مدير مركز الخليج لمكافحة الإرهاب، إن قطر الآن تتحايل على منظمات حقوق الإنسان مؤكدأ أن منظمة الكرامة القطرية لها فرع في جنيف وفرع في الدوحة .

وأضاف الدوي خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة،أن ما تقوم به منظمة الكرامة القطرية هو تحايل لأن هذه المنظمة تعمل على تمويل ودعم الإرهاب وتم إدراجها على قائمة الارهاب ومصر والعربية والسعودية والبحرين قاموا بوضعها على القوائم الارهابية .

وأوضح الدوي ، أن جمعية قطر الخيرية تقوم بتمويل كل ما هو ارهابي متطرف مثل المسلحين وجبهة النصرة في سوريا وجماعة سباب المجاهدين في الصومال التي تقوم بعمليات إرهابية يوميا .

وتابع : ان من ضمن هذه التنظيمات أيضا تنظيم أنصار الشريعة في ليبيا وتمول حزب الله الشيعي الموجود في العراق وجميع هذه التنظيمات ليست خيرية .
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