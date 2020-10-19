مديريات أوقاف «المنيا - أسيوط - جنوب سيناء» تستقبل سيارات لحوم الأضاحي

أعلنت وزارة الأوقاف، أنه في ضوء الإسهام المجتمعي لوزارة الأوقاف استقبلت اليوم الاثنين 19/10/2020م محافظات: (المنيا - أسيوط - جنوب سيناء) سيارات توزيع لحوم صكوك أضاحي الأوقاف بواقع (3) أطنان لمحافظة جنوب سيناء، و(2) طن لمحافظتي (المنيا - أسيوط)، وذلك لتوزيع اللحوم على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية للأسبوع الحادي عشر على التوالي.





وأكدت غرفة العمليات بالوزارة عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.





كما أكدت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وأهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.





كما أعلنت وزارة الأوقاف توزيع 8 أطنان من لحوم الأضاحي غدا الثلاثاء على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: (شمال سيناء - الإسماعيلية - الفيوم)، بواقع (2) طن لمحافظة الفيوم، و(3) طن لمحافظتي (شمال سيناء - الإسماعيلية). وذلك للأسبوع الحادي عشر على التوالي .





وأضافت يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه (1117) طنا من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة).