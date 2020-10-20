جامعة حلوان خلال خطتها للعام الدراسى.. تزويد المدن الجامعية بخدمات الإنترنت وتطوير المدرجات.. وندوات للتعريف بالتعليم الهجين.. وخطة شاملة للوقاية من كورونا

- ندوات للتعريف بالتعليم الهجين لتطوير المنظومة التعليمية.
- تعقيم المدرجات وتطويرها وتركيب مظلات بمساحة 750 لحماية الطلاب خلال العام الدراسى
رئيس جامعة حلوان :
- حملات تعقيم مستمرة بالمدن الجامعية وتزويدها بخدمات الإنترنت
- تقليل عدد الأفراد بغرف المدن الجامعية للوقاية من كورونا
أعلن الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان أن الجامعة بدأت استعدادات العام الدراسى الجديد مبكرًا من فترة تجاوزت 90 يومًا، وتم خلالها تطوير وتجهيز الجامعة بكافة الكماليات التى تحتاج إليها للعام الجديد وللحفاظ على سلامة الطلاب.
أعلنت وحدة التعليم الإلكترونى بمركز الحساب العلمى بجامعة حلوان تنظيم ندوات حول منظومة "التعليم الهجين" المقرر تطبيقها مع العام الدراسى الجديد، لتطوير منظومة التعليم.
تعتمد منظومة التعليم الهجين على الدمج بين التعلم وجهًا لوجه والتعلم عن بُعد .
وتتضمن الدورات التدريبية والندوات التعريف بنظام التعلم الجديد "الهجين" الذى يعتمد على المزج بين نظام الحضور، والتعلم عبر الإنترنت، لكي يتمكن الطالب من الحصول على الجانب المعرفى وبعض المهارات من خلال التعلم عن بعد، الأمر الذى يسهم فى تقليل الكثافة الطلابية، إلى جانب تحقيق الاستفادة المثلي من خبرة أعضاء هيئة التدريس باستخدام أفضل الإمكانيات.
تقام الندوات تحت إشراف الدكتور أيمن خليفة مدير مركز الحساب العلمي بالجامعة للتعريف بالتعليم الهجين الذي أصبح أمرا ضروريًا وحتميًا في ظل استمرار جائحة كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية وتقليل الكثافات الطلابية فضلا عن كونه من متطلبات واهداف خطة الدولة الذكية.
وتشمل إيضاح مراحل التعليم الهجين وتشمل التعلم، والتقييم، والأنشطة والخدمات في ظل تطبيق نظام الحضور مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية وتطهير المدرجات، إلى جانب التشديد على ارتداء الكمامات الواقية وذلك للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، بالإضافة إلى التعرف على سبل استخدام وسائل التعلم عن بعد المختلفة، إنتاج المقررات الإلكترونية بكل كلية و استخدام المقررات الإلكترونية المتاحة.
وأعلن الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان انه من ضمن خطة العام الدراسى الجديد و مواجهة كورونا داخل جامعة حلوان ان فرق الطب الوقائي بالجامعة تقوم بتعيقم المنشآت والمبانى والمدرجات التابعة للجامعة كافة، وتشمل عملية التطهير تعقيما شاملا بأسلوب علمي ومحترف حرصا على سلامة الطلاب وأمنهم.
كماانه نوه على انه ممنوع على اى طالب دخول الجامعة دون ارتداء الكمامة حفاظاعلى سلامتهم ، و نوه على الكليات بالالتزام بقواعد التباعد حيث انه تم تقسيم الطلاب الى مجموعات للحرص على عد التزاحم داخل القاعات و المدرجات .
واوضحت الجامعة انه تم الانتهاء من جميع أعمال الصيانة وعمليات التطوير لجميع منشآت الجامعة من مبان ومدرجات وقاعات ومعامل وملاعب وصالات رياضية، وكذلك تحديث البنية التحتية، لتوفير سبل الراحة والسلامة للطلاب، بالإضافة إلى تجهيز المطعم المركزى لاستقبال جميع طلاب المدن الجامعية، وتقديم خدمات مميزة لهم، مع توفير سبل الأمان.
وحرصا على راحة الطلاب قامت الجامعة بتركيب مظلات للطلاب بمسافة تصل إلى (750 مترا)، تبدأ من شعار الجامعة حتى المكتبة المركزية، فضلا عن منطقة البوابات.
كما أن الجامعة وضعت منظومة جديدة لتوقيع الكشف الطبي على الطلاب خلال جدول زمني محدد مع تحديد موعد الكشف على الموقع المخصص لذلك، تجنبا للزحام والتكدس، وتطبيقا لقواعد التباعد الاجتماعي، والإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجامعة في ظل جائحة كورونا.
كما تشهد جامعة حلوان حملة استعدادات متنوعة على جميع المستويات لاستقبال الطلاب بالمدن الجامعية؛ فى ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث انه تم الانتهاء من أعمال تجهيز المباني وإعدادات غرف إقامة الطلاب، واطمئن على أنها مجهزة على أعلى مستوى، من حيث الإقامة والتعقيم والنظافة، وكذا تحديد الطاقة الاستيعابية بالغرف للطلاب.
وأكد رئيس جامعة حلوان أن عمليات التعقيم والتطهير تتم بصورة دورية لكل الغرف بالمدن الجامعية ، موضحا أن جامعة حلوان تتخذ كل التدابير اللازمة لتحقيق حماية صحة الطلاب وسلامتهم في أماكن معيشتهم من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية وقواعد التباعد وارتداء الكمامات فضلا عن توفير شنطة لكل طالب بها ماسك وكحول لكل طالب وطالبة يأتى ذلك حرصًا على أبنائنا الطلاب.
وأوضح الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أنه تم تحسين البنية الأساسية للمدن الجامعية؛ وكذلك وسائل الإقامة والإعاشة للطلاب المغتربين، وتم توفير الخدمات والأنشطة التى تجعل من المدن الجامعية أماكن معيشية فاعلة للطلاب خلال فترة دراستهم.
وحرصًا على سلامة الطلاب شدد رئيس جامعة حلوان على أنه سيتم إجراء متابعة دورية لتطبيق الاشتراطات الصحية على العاملين كافة بالمطابخ وصالات الطعام في المدن الجامعية، وكذلك أدوات الطهي، واتخاذ إجراءات صارمة فيما يتعلق باستلام الأغذية ونوعيتها ومطابقتها للمواصفات الصحية، لتوفير المواصفات البيئية السليمة في المدن الجامعية بجامعة حلوان.