جامعة حلوان خلال خطتها للعام الدراسى.. تزويد المدن الجامعية بخدمات الإنترنت وتطوير المدرجات.. وندوات للتعريف بالتعليم الهجين.. وخطة شاملة للوقاية من كورونا

وتشمل إيضاح مراحل التعليم الهجين وتشمل التعلم، والتقييم، والأنشطة والخدمات في ظل تطبيق نظام الحضور مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية وتطهير المدرجات، إلى جانب التشديد على ارتداء الكمامات الواقية وذلك للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، بالإضافة إلى التعرف على سبل استخدام وسائل التعلم عن بعد المختلفة، إنتاج المقررات الإلكترونية بكل كلية و استخدام المقررات الإلكترونية المتاحة.

وأعلن الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان انه من ضمن خطة العام الدراسى الجديد و مواجهة كورونا داخل جامعة حلوان ان فرق الطب الوقائي بالجامعة تقوم بتعيقم المنشآت والمبانى والمدرجات التابعة للجامعة كافة، وتشمل عملية التطهير تعقيما شاملا بأسلوب علمي ومحترف حرصا على سلامة الطلاب وأمنهم.





كماانه نوه على انه ممنوع على اى طالب دخول الجامعة دون ارتداء الكمامة حفاظاعلى سلامتهم ، و نوه على الكليات بالالتزام بقواعد التباعد حيث انه تم تقسيم الطلاب الى مجموعات للحرص على عد التزاحم داخل القاعات و المدرجات .









واوضحت الجامعة انه تم الانتهاء من جميع أعمال الصيانة وعمليات التطوير لجميع منشآت الجامعة من مبان ومدرجات وقاعات ومعامل وملاعب وصالات رياضية، وكذلك تحديث البنية التحتية، لتوفير سبل الراحة والسلامة للطلاب، بالإضافة إلى تجهيز المطعم المركزى لاستقبال جميع طلاب المدن الجامعية، وتقديم خدمات مميزة لهم، مع توفير سبل الأمان.

وحرصا على راحة الطلاب قامت الجامعة بتركيب مظلات للطلاب بمسافة تصل إلى (750 مترا)، تبدأ من شعار الجامعة حتى المكتبة المركزية، فضلا عن منطقة البوابات.



كما أن الجامعة وضعت منظومة جديدة لتوقيع الكشف الطبي على الطلاب خلال جدول زمني محدد مع تحديد موعد الكشف على الموقع المخصص لذلك، تجنبا للزحام والتكدس، وتطبيقا لقواعد التباعد الاجتماعي، والإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجامعة في ظل جائحة كورونا.



