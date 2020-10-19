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مرأة

بملابس كلاسيك.. أمينة تخطف الأنظار بجمالها

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 08:02 م
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت المطربة أمينة؛ صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة جريئة. 

وظهرت المطربة أمينة بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية توب باللون الأسود مكشوف الأكتاف وجيب ذات الألوان المتداخلة بقماش الستان؛ ونسقت معه حذاء باللون الأسود ذات الكعب العالي. 

أما من الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة. 

يذكر أن آخر أعمالها ألبوم "اللي راحوا"، على اليوتيوب ومحطات الراديو، وذلك بعد فترة عمل طويلة لأمينة على الألبوم مع الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين، لتقديم أغنيات متنوعة ومختلفة، ويضم الألبوم الجديد 10 أغنيات هي "سيدي" كلمات أحمد مرزوق وألحان محمد رحيم وتوزيع مينو، "في شرع مين" كلمات ملاك عادل والحان مدين وتوزيع أحمد عادل، "عاش يا وحش" كلمات ملاك عادل وألحان هانى فاروق وتوزيع أشرف البرنس، "السهرة ولعانه" كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع جيزو، "صاحبتى" كلمات وليد رياض وألحان منعم  وتوزيع اشرف البرنس.
بملابس كلاسيك.. أمينة تخطف الأنظار بجمالها
بملابس كلاسيك.. أمينة تخطف الأنظار بجمالها
بملابس كلاسيك.. أمينة تخطف الأنظار بجمالها
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