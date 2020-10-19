بملابس كلاسيك.. أمينة تخطف الأنظار بجمالها

وظهرت المطربة أمينة بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية توب باللون الأسود مكشوف الأكتاف وجيب ذات الألوان المتداخلة بقماش الستان؛ ونسقت معه حذاء باللون الأسود ذات الكعب العالي.

أما من الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة.