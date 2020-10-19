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اقتصاد

المصري للتأمين يوقع برتوكول مع البريد لدعم المشرعات الصغيرة ومتناهية الصغر

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 11:01 م
المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة
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علياء فوزى
وقع الاتحاد المصري للتأمين والهيئة القومية للبريد، بروتوكول تعاون اليوم الاثنين وذلك في إطار خطة عمل الاتحاد للوصول الي الفئات التي لا تصل اليها الخدمات التأمينية.

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 ويهدف البروتوكول إلى تنويع قنوات توزيع التأمين على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر سواء الجديدة أو القائمة وبرامج التأمين على الأفراد والأسر ونشر الوعي التأميني وتنمية المجتمع، والاستفادة من القدرات المادية والبشرية التي يمتلكها الاتحاد المصري للتأمين وشركاته الأعضاء والهيئة القومية للبريد واستثمارًا للانتشار الجغرافي لمكاتب البريد وشركات التأمين.

و يشجع البرتوكول على نشر ثقافة الادخار بهدف تحقيق الشمول المالي لعملاء شركات التأمين و الاستفادة من مكاتب البريد المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية بجانب توفير التغطيات التأمينية المناسبة للأشخاص ذوي الدخول المنخفضة وكذلك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهيه الصغر، تعتبر من أهم عناصر تحقيق التنمية المستدامة ودعم وتعزيز برنامج الشمول المالي للدولة والحد من نسبة الفقر في شرائح المجتمع التي تواجه التحديات المالية.

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