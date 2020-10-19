المصري للتأمين يوقع برتوكول مع البريد لدعم المشرعات الصغيرة ومتناهية الصغر



ويهدف البروتوكول إلى تنويع قنوات توزيع التأمين على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر سواء الجديدة أو القائمة وبرامج التأمين على الأفراد والأسر ونشر الوعي التأميني وتنمية المجتمع، والاستفادة من القدرات المادية والبشرية التي يمتلكها الاتحاد المصري للتأمين وشركاته الأعضاء والهيئة القومية للبريد واستثمارًا للانتشار الجغرافي لمكاتب البريد وشركات التأمين.



و يشجع البرتوكول على نشر ثقافة الادخار بهدف تحقيق الشمول المالي لعملاء شركات التأمين و الاستفادة من مكاتب البريد المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية بجانب توفير التغطيات التأمينية المناسبة للأشخاص ذوي الدخول المنخفضة وكذلك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهيه الصغر، تعتبر من أهم عناصر تحقيق التنمية المستدامة ودعم وتعزيز برنامج الشمول المالي للدولة والحد من نسبة الفقر في شرائح المجتمع التي تواجه التحديات المالية.



