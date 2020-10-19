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توك شو

تفاصيل خيانة الإخوان للمنطقة واتفاقهم الخبيث مع الأمريكان لهدم الدول وعلى رأسها مصر.. فيديو

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 09:09 م
قيادات الجماعة الارهابية
قيادات الجماعة الارهابية
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هاني حسين
قال بلال الدوى مدير مركز الخليج لمكافحة الإرهاب، إنه تم التأكد من خيانة جماعة الإخوان الإرهابية، وأن تلك الجماعة كان لها مخطط هدم وتقسيم الدولة المصرية.

وأضاف بلال الدوي في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن ما حدث في 2011 ليس ربيع عربي ولا علاقة له بالربيع العربي ولكنه كان مخطط  وإرهاب عربي.

وتابع بلال الدوي: "امريكا اتفقت مع جماعة الإخوان الإرهابية من أجل تنفيذ ونشر الفوضى في الدول العربية من أجل تغيير الأنظمة الحاكمة في عدد من الدولة وإخضاعها لجماعة الإخوان وهذا الأمر أكدته مراسلات هيلاري كلينتون".

وأكمل بلال الدوي: "محمد مرسي عندما أتى للقصر الجمهوري كان هناك اتفاقيات مع أمريكا لتسليم الإرادة السياسية المصرية للخارج".

ولفت بلال الدوي: "جميع أعضاء التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية عملاء للولايات المتحدة الأمريكية وقطر"، مضيفا: "نحمد الله على ثورة 30 يونيو والتي حفظت مصر وكشفت كل المؤامرات على الدولة المصرية".

وتابع بلال الدوي: "المعزول محمد مرسي خائن وكان مخبر الأمريكان والاتراك والقطريين"، مضيفا: "هل يوجد هناك مواطن عاقل يحرض الامريكان على عدم تقديم مساعدات للجيش المصري وهذا ما فعله المعزول مرسي وكان يبلغ اسرار اجتماعه مع المجلس العسكري والسياسيين للامريكان".

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