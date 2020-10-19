تفاصيل خيانة الإخوان للمنطقة واتفاقهم الخبيث مع الأمريكان لهدم الدول وعلى رأسها مصر.. فيديو

قال بلال الدوى مدير مركز الخليج لمكافحة الإرهاب، إنه تم التأكد من خيانة جماعة الإخوان الإرهابية ، وأن تلك الجماعة كان لها مخطط هدم وتقسيم الدولة المصرية.





وأضاف بلال الدوي في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن ما حدث في 2011 ليس ربيع عربي ولا علاقة له بالربيع العربي ولكنه كان مخطط وإرهاب عربي.





وتابع بلال الدوي: "امريكا اتفقت مع جماعة الإخوان الإرهابية من أجل تنفيذ ونشر الفوضى في الدول العربية من أجل تغيير الأنظمة الحاكمة في عدد من الدولة وإخضاعها لجماعة الإخوان وهذا الأمر أكدته مراسلات هيلاري كلينتون".





وأكمل بلال الدوي: " محمد مرسي عندما أتى للقصر الجمهوري كان هناك اتفاقيات مع أمريكا لتسليم الإرادة السياسية المصرية للخارج".





ولفت بلال الدوي: "جميع أعضاء التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية عملاء للولايات المتحدة الأمريكية وقطر"، مضيفا: "نحمد الله على ثورة 30 يونيو والتي حفظت مصر وكشفت كل المؤامرات على الدولة المصرية".



